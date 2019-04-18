2019-04-18T12:02:44+03:00
Общество

В правительстве Хабаровского края сократили должность зампреда по вопросам комплексного развития Комсомольска-на-Амуре

По мнению губернатора, еще одна структура, занимающаяся городом Юности, - избыточна
Борис КОКУРИН
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Должность заместителя председателя правительство по вопросам комплексного развития Комсомольска-на-Амуре Михаил Панков занимал с 30 января 2019 годаДолжность заместителя председателя правительство по вопросам комплексного развития Комсомольска-на-Амуре Михаил Панков занимал с 30 января 2019 годаФото: Правительство Хабаровского края
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Сокращение зампреда по развитию Комсомольска-на-Амуре и соответствующего структурного подразделения произошло в рамках оптимизации аппарата правительства Хабаровского края. Обойдется без больших сокращений - чиновники, работавшие в аппарате заместителя председателя правительства, будут распределены по другим подразделениям.

- Содержание данной структуры считаю избыточным, - подчеркнул Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края. - Профильные министерства вполне способны помогать в развитии Комсомольска-на-Амуре, кроме этого город должен развиваться и жить по тем правилам, которые сегодня прописаны на законодательном уровне – муниципалитеты должны выполнять свои полномочия.

Напомним, что должность заместителя председателя правительства по вопросам комплексного развития Комсомольска-на-Амуре занимал Михаил Панков. На этот пост его назначили 30 января 2019 года. До этого он был советником губернатора, а ранее работал председателем комитета по управлению железнодорожным округом Хабаровска.

Также глава региона принял еще несколько кадровых решений. В частности, о разделении министерства промышленности и транспорта региона на два структурных подразделения. Первое министерство будет заниматься легкой, тяжелой, горнорудной и деревоперерабатывающей промышленностью, гособоронзаказом и другими подобными вещами. В ведении второй структуры окажется автомобильный, железнодорожный, морской, авиационный транспорт, все вокзалы, аэропорты и дороги.

- Нахождение в одной структуре такого количества обязанностей, как показывает практика, невозможно, - отметил Сергей Фургал. - У нас на сегодняшний день нет не только в Хабаровском крае, но и в Российской Федерации специалистов, которые могли бы взвалить на себя такой объем работы. Поэтому такое решение и было мной принято.

Со вчерашнего дня министром транспорта и дорожного хозяйства края назначен Валерий Немытов, имя второго министра пока не называют. Также на место министра имущественных отношений края утвержден Олег Ожегов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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