В детском саду Хабаровского края за детьми следила воспитатель, которую осудили за избиение собственных малышей

Случилось все в селе Чумикан. Там в начале этого года в один из местных детских садов на работу устроилась 30-летняя женщина. Трудилась она несколько месяцев в должности младшего воспитателя. Ни у руководства, ни у родителей малышей никаких претензий к новому сотруднику не было. Но вот у прокуратуры к женщине появились вопросы. Притом аргументы у сотрудников надзорного ведомства были довольно весомые.

Оказалось, что в 2013 году сельчанка даже была под следствием. В роли обвиняемой по уголовному делу она предстала после того, как избила своих малолетних детей. Суд тогда признал ее виновной и назначил наказание в виде 180 часов обязательных работ. Весь путь исправления она прошла, судимость погасила, но с такой репутацией работать с детьми запрещено по закону. К педагогической деятельности не допускаются люди, имеющие или когда-либо имевшие судимость. Но вот методист дошкольного учреждения, по всей вероятности, об этом нюансе или не знала, или просто невнимательно изучила досье женщины.

- Причиной указанных нарушений закона явилось ненадлежащее исполнение отдельными работниками своих должностных обязанностей и ненадлежащий контроль со стороны руководства за их деятельностью, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Олег Клепиков, прокурор Тугуро-Чумиканского района. - По данному факту в адрес директора детского сада прокурором внесено представление об устранении нарушений закона.

В итоге младшего воспитателя уволили из детского сада, а невнимательному методисту объявили выговор.

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