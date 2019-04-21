В Хабаровском крае построят горно-обогатительный комбинат, мощностью 35 миллионов тонн медной руды в год

Малмыжское месторождение в Нанайском районе Хабаровского края – одно из самых больших золото-меднопорфировых месторождений в мире с огромным потенциалом, - считают специалисты. По предварительной оценке его запасы и ресурсы составляют 2.32 миллиарда тонн руды. К тому же оно очень выгодно расположено – недалеко от федеральной трассы, в одном километре от реки Амур, рядом проходит ЛЭП и газопровод.

В 2018 Группа РМК приобрела оператора Малмыжского проекта - ООО «Амур Минералс». А соглашение о строительстве Горно-обогатительного комбината было подписано в Сочи во время Российского инвестиционного форума.

Объем заявленных инвестиций оценивается в 115 млрд рублей. Объем налоговых поступлений в бюджет региона и по внебюджетным направлениям – более 118 млрд рублей.

- Сейчас у нас идут геологоразведочные работы, - рассказала Наталья Гончар, вице-президент Русской медной компании. – мы прорабатываем варианты размещения основных объектов предприятия. Оно будет состоять из четырех карьеров, отвалов сплошных работ, обогатительной фабрики, хвостохранилища и объектов промплощадки. На сегодня уже идет заключение договоров с подрядными организациями на проектирование и со следующего года начнутся строительно-монтажные работы. А запуск горно-обогатительного комбината мы планируем в 2022 году.

Как отмечают в компании все будет выполнено согласно самым строим экологическим нормам, и уникальная природа не пострадает.

- Мы уделяем огромное внимание экологической составляющей проекта, - отметила Наталья Гончар. – На Малмыжском месторождении будет реализован полный комплекс природоохранных мероприятий. Учитывая специфику рабочих процессов, на наших предприятиях проводятся мероприятия по пылеподавлению. Это и орошение забоев, гидрозабойка, полив дорог. В процессе дробления – используются пылегазоочистные установки, а транспортировка ведется только в укрытых контейнерах. Также мы исключаем сброс сточных вод, это наш принцип. На месторождении будет создан максимально замкнутый цикл оборота воды

На все природоохранные мероприятия компания ежегодно тратит полтора миллиарда рублей.

Перед началом реализации проект вынесут на общественное обсуждение. Специалисты «Русской медной компании» представят проектную документацию жителям Нанайского района.