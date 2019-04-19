Тайная комната по-дальневосточному: больше пяти тонн красной икры прятал за скрытой дверью в подвале магазина житель Камчатки

Случилось все в небольшом камчатском поселке Оссора. Население – примерно две тысячи человек. Живут тут в большинстве своем представители коренных малочисленных народов Севера. Разумеется, основной род их деятельности – добыча рыбы, ее переработка и дальнейшая продажа.

Накануне сотрудники ФСБ вместе с коллегами из погрануправления и оперативным сопровождением УМВД по Камчатскому краю «заглянули в гости» в продуктовый магазин. Примечательно, что самое интересное из «ассортимента» торговой точки хранилось в подвале.

Там за десятками коробок с алкоголем была потайная дверь, а за ней – 213 куботейнеров с лососевой икрой. В тайной комнате предпринимателю оставили на хранение больше пяти тонн красного деликатеса. Примерная рыночная стоимость находки сотрудников ФСБ – 11 миллионов рублей.

Разумеется, «начинка» рефрижератора, в котором продукция находилась в ужасных антисанитарных условиях, была изъята. Ни маркировок, ни каких-либо документов, подтверждающих качество икры, не было.

За десятками коробок с алкоголем была потайная дверь, а за ней – 213 куботейнеров с лососевой икрой. ФОТО: пресс-служба УФСБ России по Камчатскому краю.

- Как объяснил предприниматель, куботейнеры оставили ему на хранение неизвестные лица за вознаграждение в размере 500 рублей, - рассказала «КП»-Хабаровск» Дарья Слабука, сотрудник пресс-службы УФСБ России по Камчатскому краю.

Материалы переданы в региональное МВД для проведения доследственной проверки. Пока о возбуждении уголовного дела говорить рано.

Примечательно, что поселок Оссора (в переводе с корякского - «дом горбуши») частенько попадает в поле зрения оперативников. В 2011 году из незаконного оборота там изъяли около 18 тонн красной икры, а в 2017 – пять тонн.

Находка 2019 года по масштабам преступного бедствия не побила антирекорды. Но сложившаяся тенденция говорит о том, что пока жители поселка будут заниматься незаконной добычей и продажей деликатесов, у сотрудников ФСБ будут причины приезжать в гости в «дом горбуши».