2019-04-19T12:16:45+03:00
Общество

Баттл блогеров: впервые акулы инстаграма сойдутся на радио «Комсомольская правда - Хабаровск»

Прямой эфир 22 апреля на частоте 88,3 FM
Ульяна КОСКИНА
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Баттл блоггеров: впервые акулы инстаграма сойдутся на радио «Комсомольская правда - Хабаровск»Баттл блоггеров: впервые акулы инстаграма сойдутся на радио «Комсомольская правда - Хабаровск»Фото: Борис КОКУРИН
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Отразилась ли потеря статуса столицы Дальнего Востока на известных хабаровчанах, как заработать деньги в соцсетях и не потерять их, коснется ли нас законопроект «Об устойчивом рунете», а также про культурных любителей материться - поговорим с 8 до 10 часов. В гостях блогеры Арти Индиго, Дмитрий Куликов и Алексей Кондратьев.

Слушайте радио «Комсомольская правда - Хабаровск» на частоте 88,3 FM или в мобильных приложениях радио КП для iOs и Android, а также читайте на нашем сайте www.hab.kp.ru обзор самых сочных подробностей прямого эфира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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