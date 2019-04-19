Баттл блогеров: впервые акулы инстаграма сойдутся на радио «Комсомольская правда - Хабаровск»
Прямой эфир 22 апреля на частоте 88,3 FM
Баттл блоггеров: впервые акулы инстаграма сойдутся на радио «Комсомольская правда - Хабаровск»Фото: Борис КОКУРИН
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Отразилась ли потеря статуса столицы Дальнего Востока на известных хабаровчанах, как заработать деньги в соцсетях и не потерять их, коснется ли нас законопроект «Об устойчивом рунете», а также про культурных любителей материться - поговорим с 8 до 10 часов. В гостях блогеры Арти Индиго, Дмитрий Куликов и Алексей Кондратьев.
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ИСТОЧНИК KP.RU