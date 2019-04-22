«Спасатель – это стимул жизни»: сотрудник МЧС рассказал про спасение собаки, которая едва не погибла, вмерзнув в лед в Еврейской автономии

История о чудесном спасении собак на реке Бира в Еврейской автономии дала возможность пользователям сети в очередной раз понять, что спасатель – это не просто профессия. В первую очередь, это человек с большой буквы, способный помочь любому.

Повод для гордости появился тогда, когда спасатели выехали на водоем по тревожному звонку. Очевидцы сообщили о том, что к обледеневшей реке хвостом и лапками примерзла собака, а вторая и вовсе провалилась и не может выбраться из ловушки.

Все попытки псов выбраться из заточения самостоятельно не увенчались успехом. Вся надежда была только на помощь из вне. Разумеется, никто из простых обывателей не смог бы вытащить собак: ни подготовки, ни специальной техники ни у кого не было. Поэтому спасательная операция полностью и всецело легла на плечи сотрудников МЧС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/704563" frameborder="0"></iframe> «Спасатель – это стимул жизни»: сотрудник МЧС рассказал, как спас собаку, которая едва не погибла, вмерзнув в лед в Еврейской автономии.live_bir

Псы угодили в ледовое заточение, шанс выбраться для одного из них был крайне призрачным. ФОТО: аккаунт в инстаграме live_bir.

- Поступил к нам вызов от оперативного дежурного. Он рассказал о том, что две собаки провалились под лед. Мы приехали на место и увидели, псов, попавших в затор. Одна из них выбралась и попыталась спасти другую, схватив ее за шкирку, но в итоге снова провалилась под лед. – рассказывает «КП»-Хабаровск» Андрей Квашулько, сотрудник ГУ МЧС России по Еврейской автономной области. – Мы надели спасательные жилеты, застраховались веревками, взяли с собой спецлестницу. У нас часто проводятся тренировки по спасению на льду. Все это мы уже отработали, поэтому знали, что делать. Двое моих коллег страховали меня на время операции. Одна из собак кое-как выбралась оттуда. Возможно, этот пес был сильнее, поэтому смог выбраться. Для второй мы приготовили специальную петлю. Я привязал ее к себе, вытащил ее на доску и спас из заточения. И вот такими аккуратными передвижениями мы добрались до берега. Дальше мы ее направили, чтобы она не пошла обратно на лед и снова не оказалась под ним.

Очевидцы, наблюдавшие за трогательной картиной, удивились преданной дружбе псов. ФОТО: аккаунт в инстаграме live_bir.

Как отмечают очевидцы, а таковых было немало, трогательной история стала, когда второй пес продемонстрировал настоящую искреннюю радость из-за спасения товарища. Он наблюдал за операцией, а в конце прыгал и катался по земле от счастья, что его друга вытащили из подо льда.

Сам спасатель, проработав в ведомстве больше 15 лет, уверен: "Это не профессия, а стимул жизни".Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В итоге оба спасенных пса убежали. Правда, оказались на разных берегах. Вода их все-таки разлучила, но переплыть к друг другу они смогут, если уж сильно заскучают. Отрадно, что отношение у спасателей к таким тревожным звонкам тотально серьезное. Собака, кошка, человек – всем нуждающимся окажут необходимую помощь. Сам Андрей, проработавший в ведомстве порядка 15 лет, убежден: «Спасатель – это не профессия, а стимул жизни».