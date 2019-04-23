Отключения горячей воды в Хабаровске в 2019 году начнутся в конце апреля

Отключения горячей воды в Хабаровске в 2019 году стартовали со вчерашнего дня - 22 апреля. По графику, который предоставила «Хабаровская теплосетевая компания», потерпеть неудобства горожанам придется всего 4 дня - 26 апреля горячая вода вернется в краны жилых домов, а также социальных объектов. Однако теплосетевики приготовили для горожан приятный сюрприз. Какой - узнаете дальше.

- Отключения горячей воды в Хабаровске в 2019 году, в апреле, связаны с технической необходимостью - в этот период проводятся температурные испытания на ТЭЦ, в данном случае в зоне хабаровской ТЭЦ-2, - рассказала сотрудник пресс-службы «Хабаровской теплосетевой компании» Анна Никитенко. - Воду разогревают до температуры, в несколько раз превышающей обычную - до 130 градусов. Поэтому, во избежание аварий и несчастных случаев, в этот период УК отключают подшефные им дома от горячего водоснабжения.

Такой «разогрев» позволяет выявить возможные дефекты теплосистемы и оперативно устранить их. Согласно правилам, данный вид работ проводится один раз в пять лет, поочередно на каждой теплоэлектроцентрали. А ежегодные отключения горячей воды в Хабаровске, которые начинаются после окончания отопительного сезона по всему городу, имеют другую природу - трубы на прочность испытывают гидравлическим методом, многократно повышая давление в системе.

- В период испытаний необходимо быть очень осторожными, - отмечает Анна Сергеевна. - Если вы видите, что где-то парит люк или льется из трубы горячая вода - ни в коем случае не подходите к этому месту, температура в 130 градусов оставит серьезные ожоги. Не паркуйте в это время автомобили рядом с люками или теплотрассами, не давайте детям играть рядом с опасными местами.

ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ

И, наконец, обещанный сюрприз, который приготовили для горожан теплосетевики. Отключения горячей воды в Хабаровске в 2019 году закончатся раньше положенного срока, так как сотрудники ведомства работают с опережением графика. По словам специалистов, горячую воду постараются вернуть в дома хабаровчан не 26 апреля, как было заявлено ранее, а уже завтра - 24 числа.

КОНКРЕТНО

Отключения горячей воды в Хабаровске в 2019 году, в апреле, затронут потребителей следующих районов:

Кировский район в границах улиц - Амурский бульвар - Джамбула - Металлистов - Тихоокеанская - Истомина - Амурский бульвар.

Центральный район в границах улиц - Амурский бульвар - Шеронова - Ленина (от площади Блюхера до Шевченко).

Индустриальный район в границах улиц - от Гамарника до Кубяка (Прибрежный микрорайон).

ВАЖНО

Хабаровская теплосетевая компания напоминает - в случае обнаружения выходящей на поверхность горячей воды или парения нужно незамедлительно покинуть опасную территорию и оперативно сообщить об увиденном по телефону диспетчерской службы 8 (4212) 36-35-16 либо в службу спасения по номеру 112.