В Хабаровском крае пересчитают региональную доплату к пенсии

Правительство Хабаровского края внесло изменения в порядок установления региональной социальной доплаты к пенсии. Согласно документу, предусмотрены новые правила подсчета выплаты до величины прожиточного минимума пенсионера.

Перерасчет происходит беззаявительно. Доплаты сумм, которые не были получены неработающими пенсионерами в период с 1 января по 30 апреля 2019 года, будут выплачены в мае.

Как уточнили в пресс-службе краевого правительства, Хабаровский край входит в число 16 субъектов страны, в которых установлена такая региональная социальная выплата. Она начисляется неработающим пенсионерам с 1 января 2010 года.

Сегодня ее получают более 36 тысяч человек. Ранее выплата составляла разницу между фактическим общим материальным обеспечением гражданина и величиной прожиточного минимума, установленного на 2019 год в размере 10 895 рублей.

- Теперь при определении размера региональной социальной доплаты к пенсии не будут учитываться суммы текущей индексации размеров пенсий и ежемесячных денежных выплат, включая стоимость набора социальных услуг, а будут выплачиваться дополнительно сверх величины прожиточного минимума пенсионера. Таким образом, прибавка в результате индексации устанавливается сверх величины прожиточного минимума пенсионера и не уменьшает доплату,- сообщила Светлана Петухова, министр социальной защиты населения края .

СПРАВКА "КП"

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон № 49-ФЗ "О внесении изменений в статью 12.1 Федерального закона "О государственной социальной помощи" и статью 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", предусматривающий новый механизм определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам и перерасчет социальных доплат к пенсии с 1 января 2019 года.