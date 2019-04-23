2019-04-23T09:01:13+03:00
Общество

В Хабаровском крае пересчитают региональную доплату к пенсии

Выплаты за первые месяцы этого года будет произведены в мае
Виктор ОРАТАЙ
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В Хабаровском крае пересчитают региональную доплату к пенсииВ Хабаровском крае пересчитают региональную доплату к пенсииФото: Правительство Хабаровского края
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Правительство Хабаровского края внесло изменения в порядок установления региональной социальной доплаты к пенсии. Согласно документу, предусмотрены новые правила подсчета выплаты до величины прожиточного минимума пенсионера.

Перерасчет происходит беззаявительно. Доплаты сумм, которые не были получены неработающими пенсионерами в период с 1 января по 30 апреля 2019 года, будут выплачены в мае.

Как уточнили в пресс-службе краевого правительства, Хабаровский край входит в число 16 субъектов страны, в которых установлена такая региональная социальная выплата. Она начисляется неработающим пенсионерам с 1 января 2010 года.

Сегодня ее получают более 36 тысяч человек. Ранее выплата составляла разницу между фактическим общим материальным обеспечением гражданина и величиной прожиточного минимума, установленного на 2019 год в размере 10 895 рублей.

- Теперь при определении размера региональной социальной доплаты к пенсии не будут учитываться суммы текущей индексации размеров пенсий и ежемесячных денежных выплат, включая стоимость набора социальных услуг, а будут выплачиваться дополнительно сверх величины прожиточного минимума пенсионера. Таким образом, прибавка в результате индексации устанавливается сверх величины прожиточного минимума пенсионера и не уменьшает доплату,- сообщила Светлана Петухова, министр социальной защиты населения края .

СПРАВКА "КП"

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон № 49-ФЗ "О внесении изменений в статью 12.1 Федерального закона "О государственной социальной помощи" и статью 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", предусматривающий новый механизм определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам и перерасчет социальных доплат к пенсии с 1 января 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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