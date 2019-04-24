Первая краса поселка: в Хабаровском крае мужчина приревновал любимую, избил ее и держал в подвале связанной

Случилось все в небольшом поселке Де-Кастри Ульчского района. 36-летний мужчина жил вместе со своей возлюбленной. Считал ее женщиной неземной красоты, чье расположение пытается завоевать чуть ли не каждый парень в поселке. В один из дней числа пара выпила, и глава семейства разошелся ни на шутку.

Вспомнил возлюбленной все грехи и предъявил ей обиды, приревновав к невесть кому. Слова переросли во взаимные упреки. Успокоить пыл влюбленным не удалось. В итоге мужчина избил любимую, связал ее и закрыл в подвале дома. «Заложница» просидела там больше двух часов, потом выбралась и вызвала полицию.

«Заложница» просидела там более двух часов, потом выбралась и вызвала полицию.Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

- В ходе следствия обвиняемый дал признательные показания. Свои преступные действия объяснил ревностью и большим количеством выпитого спиртного, - рассказал Илья Гудков, руководитель пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю. – В итоге в его отношении возбудили уголовное дело по статьям: «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением», «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Угроза убийством».

Статья в УК по незаконному лишению свободы не предусматривает определенного временного промежутку, даже 1 минута - преступление.Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Мужчина уточнил, что произошло все лишь по причине вспыхнувшей ревности и большого количества горячительного. Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Примечательно, что женщина, написав «донос» на любимого, не смогла с ним проститься. Продолжает жить с ним. Теперь их любовь должна пройти еще одно испытание – лишение свободы кормильца.