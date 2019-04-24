Картины Винсента Ван Гога впервые «оживут» на выставке в Хабаровске

Майские праздники начнутся в Хабаровске с приятных новостей для тех, кто предпочитает культурный отдых. В краевой центр в рамках любопытного гастрольного тура приедут москвичи, которые приготовили мультимедийную выставку под названием «Винсент Ван Гог». Это абсолютно новый формат для Хабаровска. Как бы пафосно это не звучало, такого вы еще не видели, и такого здесь еще не было.

Каждый гость выставки окажется в окружении огромных полотен Ван Гога, которые будут показаны на проекторах 3-7 метров. На глазах зрителей картины «оживут». Разумеется, не буквально. Тут нужно отдать должное современным технологиям. С ними организаторам удалось создать фильм, состоящий из сотни работ мэтра.

Представьте. Три зала народного музея. Никакого света. Источники только проекты, на которых показывают картины Ван Гога. Изображения окружают вас, погружают в мир высокого искусства, который перестает быть условным. Он становится совсем реальным, движущимся и «живым». Увеличенный масштаб позволит детально изучить стиль, колорит и технику создания произведений. Все это под «соусом» классической музыки и рассказа администратора о творчестве художника должно создать незабываемую атмосферу.

Хабаровчане и гости краевого центра смогут наслаждаться выставкой на протяжении двух месяцев. ФОТО: ДВХМ

- Посетители смогут находиться на выставке неограниченное количество времени, так как выставка проходит циклично, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Татьяна Манухина, специалист по связям с общественностью ДВХМ. - Для удобства посетителей зал оборудован множеством удобных сидений, на выставке можно стоять или сидеть, перемещаться по залу в поисках нового угла просмотра знаменитых полотен, и, конечно, фотографироваться и снимать видео.

Мультимедийная выставка откроется 1 мая и продолжит радовать хабаровчан на протяжении двух месяцев. Никакого возрастного ограничения, живые картины Винсента Ван Гога сможет увидеть любой желающий.