За уроки «мертвым душам» преподаватель техникума в Хабаровском крае сам себе заплатил больше сотни тысяч рублей

Любопытная наводка оказалась в руках у сотрудников УФСБ и УМВД по Хабаровскому краю. Сведения бросали тень на работу одного из преподавателей промышленно-технологического техникума в Советской Гавани. 35-летний мужчина якобы обманул руководство и незаконно завладел немалой суммой денег. Позже представители федеральной службы безопасности и полицейские выяснят, что наводка была достоверной, а сам мужчина, действительно, пошел на преступление, чтобы обогатиться.

В итоге выяснилось, что преподаватель дополнительного образования принес директору документ. На нем черным по белому напечатано, что он провел обучения для 26 студентов по специальности «водитель погрузчика». За занятия ему должны были выплатить не пять тысяч рублей, а 110. Должны были - выплатили. Вероятно, образование даже дополнительное, нынче очень дорогое. Все бы ничего, если бы ученики вообще существовали. Оказалось, что педагог читал лекции и проводил практические занятия «мертвым душам».

Когда о «маленьких» махинациях мужчины узнали оперативники, в его отношении возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Работы в техникуме, он, разумеется, лишился.

- В ходе следствия мужчина дал признательные показания, полностью погасил причиненный ущерб, - отмечает Илья гудков, руководитель пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю. -Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теперь уже бывшему преподавателю грозит реальный срок – до двух лет лишения свободы.