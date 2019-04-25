2019-04-25T06:22:10+03:00
Спорт

Футбольный бог был не на нашей стороне: «СКА-Хабаровск» после поражения от Химок продолжит сражаться за выход в стыковочные матчи

Однако армейцы пока сохранили шестое место в турнирной таблице, от четвертой строчки сейчас их отделяет два очка [фото, видео]
Борис КОКУРИН
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Футбольный бог был не на нашей стороне: «СКА-Хабаровск» после поражения от Химок продолжит сражаться за выход в стыковочные матчиФутбольный бог был не на нашей стороне: «СКА-Хабаровск» после поражения от Химок продолжит сражаться за выход в стыковочные матчиФото: ФК "СКА-Хабаровск"
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Вчерашний матч «СКА-Хабаровск» с подмосковными «Химками» получился странным. Четыре победы подряд одержанные красно-синими настроили болельщиков на оптимистичный лад, и никто не ожидал такого резкого демарша перед не самой сильной командой национального первенства. Тем не менее, матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

Футбольный бог был не на нашей стороне: «СКА-Хабаровск» после поражения от Химок продолжит сражаться за выход в стыковочные матчи Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футбольный бог был не на нашей стороне: «СКА-Хабаровск» после поражения от Химок продолжит сражаться за выход в стыковочные матчиФото: ФК "СКА-Хабаровск"

Забили хозяевам на последних минутах первого тайма, была надежда, что в раздевалке получив соответствующие инструкции от главного тренера хабаровчане, наконец, заиграют и смогут пусть не вырваться вперед, но хотя бы свести игру в ничью. Не вышло.

Начало тайма получилось таким же неубедительным, и только в последние полчаса матча армейцы, в том числе при помощи судей, сумели создать несколько острых моментов у ворот ФК «Химки», но реализовать их так и не смогли.

Футбольный бог был не на нашей стороне: «СКА-Хабаровск» после поражения от Химок продолжит сражаться за выход в стыковочные матчи Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футбольный бог был не на нашей стороне: «СКА-Хабаровск» после поражения от Химок продолжит сражаться за выход в стыковочные матчиФото: ФК "СКА-Хабаровск"

Надо отдать должное Егору Генералову, голкиперу СКА, если бы не он, счет не в нашу пользу, был бы гораздо больше. У некоторых болельщиков даже сложилось мнение, что хабаровчане игру «сливают», давая возможность «Химкам» вырваться из опасной зоны, или что еще хуже, армейцам дали указания «сверху» не уходить на «стыки» из-за проблем с финансированием. Однако это только слухи.

Футбольный бог был не на нашей стороне: «СКА-Хабаровск» после поражения от Химок продолжит сражаться за выход в стыковочные матчи Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футбольный бог был не на нашей стороне: «СКА-Хабаровск» после поражения от Химок продолжит сражаться за выход в стыковочные матчиФото: ФК "СКА-Хабаровск"

- Сегодня у нас, скажем откровенно, совсем не получился первый тайм. Мы проигрывали подборы и было видно, что «Химки» заметно свежее нас. Во втором тайме мы перестроились, создали неплохие подходы к воротам соперника, но к сожалению, футбольный бог сегодня был не на нашей стороне. В любом случае, без поражений не бывает побед. У нас сейчас есть конкретная следующая игра – с Волгоградом, и мы будем готовиться к ней, - отметил Алексей Поддубский, главный тренер ФК «СКА-Хабаровск».

Футбольный бог был не на нашей стороне: «СКА-Хабаровск» после поражения от Химок продолжит сражаться за выход в стыковочные матчи Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футбольный бог был не на нашей стороне: «СКА-Хабаровск» после поражения от Химок продолжит сражаться за выход в стыковочные матчиФото: ФК "СКА-Хабаровск"

Несмотря на проигрыш, «СКА-Хабаровск» остался на шестой строке турнирной таблицы, от четвертого места его отделяет всего два очка. Следующая игра пройдет на выезде в Волгограде, с местным «Ротором», он сейчас на девятом месте первенства.

Футбольный бог был не на нашей стороне: «СКА-Хабаровск» после поражения от Химок продолжит сражаться за выход в стыковочные матчи Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футбольный бог был не на нашей стороне: «СКА-Хабаровск» после поражения от Химок продолжит сражаться за выход в стыковочные матчиФото: ФК "СКА-Хабаровск"

Алексей ПОДДУБСКИЙ: "БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ НЕ БЫВАЕТ ПОБЕД".Алексей ПОДДУБСКИЙ, главный тренер ФК "СКА-Хабаровск" после матча с "Химками"

ИСТОЧНИК KP.RU

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