2019-04-25T07:36:36+03:00
Происшествия

Из колонии-поселения в Хабаровском крае сбежал заключенный

По данным краевого управления исполнения наказаний, он может скрываться как в Амурске, так в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре
Борис КОКУРИН
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Из колонии-поселения в Хабаровском крае сбежал заключенныйИз колонии-поселения в Хабаровском крае сбежал заключенныйФото: УФСИН по Хабаровскому краю
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Анатолий Павлюченко отбывал срок в колонии-поселении ИК-14, расположенной в черте города Амурска, за преступление средней тяжести. Сегодня утром его не досчитались среди обитателей колонии и объявили в розыск. Сейчас поиском сбежавшего заключенного занимаются сотрудники полиции и службы исполнения наказаний.

- Разыскиваемый гражданин может находиться на территории близлежащих населенных пунктов края, в том числе в городах Комсомольск-на-Амуре и Хабаровск, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Хабаровскому краю. - Приметы Анатолия Викторовича Павлюченко: 1979 года рождения, рост средний - 169 сантиметров, телосложение среднее, был одет в синие джинсы, черные кроссовки, ветровку болоньевую серую с черными вставками. УФСИН России по Хабаровскому краю принимает усиленные меры по розыску осужденного.

Из колонии-поселения в Хабаровском крае сбежал заключенный Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

Из колонии-поселения в Хабаровском крае сбежал заключенныйФото: УФСИН по Хабаровскому краю

Если вы узнали сбежавшего заключенного, или располагаете информацией о его местонахождении, просьба позвонить в отдел розыска краевого УФСИН по телефонам: 8 (4212) 708-078, 708-111, 02 или в ближайшее отделение полиции.

- В колонии-поселении осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации. С ее разрешения могут свободно передвигаться не только по учреждению, но и по территории муниципального образования. Они могут быть одеты в гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи, - подчеркнули в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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