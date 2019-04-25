2019-04-25T09:34:57+03:00
Общество

В Хабаровске прошла первая репетиция парада на День Победы

В этом году по площади Ленина пройдет рекордное количество участников – более двух тысяч человек [фото, видео]
Борис КОКУРИН
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В Хабаровске прошла первая репетиция парада на День ПобедыВ Хабаровске прошла первая репетиция парада на День ПобедыФото: Борис КОКУРИН
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Репетиция парада Победы в Хабаровске прошла традиционно - под дождем. Причем тучи висели только над площадью Ленина, игнорируя остальной город. Военные хмурились, но тренировку не прекращали - им не привыкать.

Дождь во время репетиций - своеобразная хорошая примета. Если он льет, значит, девятого мая будет замечательная погода, и все пройдет без сучка и задоринки. Но на одни приметы рассчитывать не в духе военных, поэтому тренировка продолжалась вплоть до темноты.

В Хабаровске прошла первая репетиция парада на День Победы Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске прошла первая репетиция парада на День ПобедыФото: Борис КОКУРИН

Командующий парадом проверял все мелочи, вплоть до того, как синхронно и резко военнослужащие опускают руки по команде «вольно», или строго ли по шву расположены руки у военной полиции.

Эта тренировка - первая в черте города, до нее построение и прохождение колоннами отрабатывались на полигоне под Хабаровском. Техника не участвовала, танки, тягачи и прочие механизмы выйдут на площадь позже. Военным необходимо тщательно подготовиться, по их словам это будет самый масштабный парад в Хабаровске за всю историю его проведения.

В Хабаровске прошла первая репетиция парада на День Победы Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске прошла первая репетиция парада на День ПобедыФото: Борис КОКУРИН

- У нас впервые за всю историю проведения парада в Хабаровске примут участие две с лишним тысячи человек личного состава, впервые мы увеличили и количество техники, которая пройдет по площади, и, раскрою небольшую тайну, впервые за всю историю девятого мая над площадью будет пролетать боевая авиация, - отметил Сергей Соломатин, заместитель командующего войсками Восточного военного округа.

В Хабаровске прошла первая репетиция парада на День Победы Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске прошла первая репетиция парада на День ПобедыФото: Борис КОКУРИН

Еще одна из особенностей этого года – в парадных колоннах очень много представительниц прекрасной половины человечества.

- Действительно, мы решили увеличить количество женщин, и не зря. Пока в тренировках они показывают гораздо более высокие результаты, чем военнослужащие мужчины, - отметил командующий парадом.

В Хабаровске прошла первая репетиция парада на День Победы Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске прошла первая репетиция парада на День ПобедыФото: Борис КОКУРИН

Всего в Хабаровске будет шесть репетиций парада Победы. Генеральная репетиция пройдет вечером седьмого мая.

Репетиция парада Победы в Хабаровске.Борис КОКУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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