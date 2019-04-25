В Хабаровске новому командующему Восточным округом Росгвардии вручили штандарт

Торжественная церемония вручения личного штандарта - символа власти военачальника и знака верности Отчизне, воинской чести и ответственности - состоялась сегодня, 25 апреля, в Хабаровске. Возглавил Восточный округ Росгвардии генерал-лейтенант Юрий Яшин. Он принял штандарт и поблагодарил руководство ведомства за оказанное ему доверие.

- С назначением такого опытного генерала, как Юрий Викторович Яшин, на должность командующего, округ выйдет на новые рубежи качественного выполнения служебно-боевых задач, - отметил на церемонии статс-секретарь - заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Захаркин.

По окончанию официальной части состоялась еще одна церемония - вручение сотрудникам и военнослужащим Восточного округа войск национальной гвардии РФ государственных и ведомственных наград. А завершилось мероприятие небольшим концертом - перед военными с праздничной программой выступили солисты ансамбля песни и пляски Восточного округа Росгвардии «Амур».

Как сообщили в пресс-службе Восточного округа ВНГ РФ, в ходе рабочей поездки генерал-полковник Сергей Захаркин на служебном совещании представил нового командующего управлению округа.