2019-04-25T08:54:13+03:00
Общество

В Хабаровске новому командующему Восточным округом Росгвардии вручили штандарт

Символ власти, а вместе с ним и полномочия перешли к генерал-лейтенанту Юрию Яшину
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Хабаровске новому командующему Восточным округом Росгвардии вручили штандарт. Фото: Пресс-служба ВО ВНГ РФВ Хабаровске новому командующему Восточным округом Росгвардии вручили штандарт. Фото: Пресс-служба ВО ВНГ РФ
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Торжественная церемония вручения личного штандарта - символа власти военачальника и знака верности Отчизне, воинской чести и ответственности - состоялась сегодня, 25 апреля, в Хабаровске. Возглавил Восточный округ Росгвардии генерал-лейтенант Юрий Яшин. Он принял штандарт и поблагодарил руководство ведомства за оказанное ему доверие.

- С назначением такого опытного генерала, как Юрий Викторович Яшин, на должность командующего, округ выйдет на новые рубежи качественного выполнения служебно-боевых задач, - отметил на церемонии статс-секретарь - заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Захаркин.

По окончанию официальной части состоялась еще одна церемония - вручение сотрудникам и военнослужащим Восточного округа войск национальной гвардии РФ государственных и ведомственных наград. А завершилось мероприятие небольшим концертом - перед военными с праздничной программой выступили солисты ансамбля песни и пляски Восточного округа Росгвардии «Амур».

Как сообщили в пресс-службе Восточного округа ВНГ РФ, в ходе рабочей поездки генерал-полковник Сергей Захаркин на служебном совещании представил нового командующего управлению округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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