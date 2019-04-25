Лоб в лоб столкнулись машина скорой и микроавтобус в Магадане, три человека погибли

В Магадане сегодня днем, 25 апреля, в жутком ДТП погибли три человека. Карета скорой помощи лоб в лоб столкнулась с японским микроавтобусом Toyota Hiace Regius. Авария произошла на 1979 километре федеральной трассы «Колыма». Масштабы трагедии на трассе были так велики, что на вызов выезжали три бригады спасателей.

В салоне медицинского уазика был пациентФото: Комсомольская правда

- Наши специалисты провели необходимые аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий ДТП. В результате происшествия пять человек пострадали, - сообщили в МЧС России по Магаданской области.

В салоне машины отечественного производства помимо медиков находился пациент, врачи везли его на экстренную госпитализацию. По предварительной информации, среди погибших водитель скорой помощи, который управлял уазом. Что касается еще двух жертв, то их личности устанавливаются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/705220" frameborder="0"></iframe> Видео последствий страшной аварии в районе поселка Уптар в 35 км от Магадана.

Карета скорой помощи лоб в лоб столкнулась с японским микроавтобусом Toyota Hiace RegiusФото: Комсомольская правда

- Два человека погибли на месте от полученных при столкновении травм, а третий скончался по пути в больницу. Еще двое пострадали, их доставили в областную больницу, - рассказали корреспонденту «КП-Хабаровск» в местном управлении МВД.

Обе машины практически разворотило при столкновении. У уаза и микроавтобуса от удара вмяло переднюю часть кузова. Лобовое стекло выбито, на трассу выбросило содержимое салонов машин. Были ли водители и пассажиры пристегнуты - неизвестно.

- Важно понимать, что это очень серьезное ДТП. Нужно разбираться детально. На место выезжали руководители УМВД России по Магаданской области. Проводится проверка, - добавили в УМВД по Магаданской области.

Обе машины практически разворотило при столкновенииФото: Комсомольская правда

Полицейские проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Виновному в смертельном ДТП грозит лишение свободы на срок до 7 лет.