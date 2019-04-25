2019-04-25T11:43:19+03:00
Происшествия

Полиция и следователи разбираются в пожаре в общежитии на Сахалине

В огне погибли три человека, приехавшие на остров из разных уголков страны
Мария ИГНАТЬЕВА
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Полиция следователи разбираются в пожаре общежития на СахалинеПолиция следователи разбираются в пожаре общежития на СахалинеФото: СУ СК России по Хабаровскому краю
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На Сахалине сегодня ночью, 25 апреля, в 3:27 загорелось общежитие. Оно полыхало всю ночь, в итоге выгорело полностью. В здании было около 170 человек, все они строители «Сахалинской ГРЭС-2». В позднее время люди спали, огонь застал их врасплох. Но тем не менее из двухэтажной постройки до приезда пожарных успели выбежать больше 160 человек. Внутри остались трое. Их тела спасатели обнаружили, когда уже почти закончили тушение. Полностью пламя ликвидировали около 10:00.

- В 7:40 поступило сообщение об обнаружении трех тел в одной из секций общежития. Их личности уже установили. Одному из них было 32 года, на остров он приехал из села Грановка Алтайского края. Второй мужчина 27 лет, он тоже не местный - из Красноярского края, город Назаровка. Третий погибший - 48-летний приезжий из Башкортостана. Внешних признаков насильственной смерти нет, - сообщили в следственном комитете по Сахалинской области.

На место выехали сотрудники полиции и следователи. Они совместно занимаются расследованием случившегося. Уже сейчас они выдвигают версии, почему загорелось общежитие.

Общежитие выгорело полностью Фото: СУ СК России по Сахалинской области

Общежитие выгорело полностьюФото: СУ СК России по Сахалинской области

- Вспыхнули горючие материалы жилых помещений здания от неустановленного постороннего источника зажигания, либо от источника открытого огня при использовании электро-технических приборов в хозяйственных и бытовых целях, - предполагают следователи.

Помимо погибших есть и пострадавшие. В результате пожара пять строителей были госпитализированы с легким отравлением и химическими ожогами дыхательных путей.

В огне погибли три человека, приехавшие на остров из разных уголков страны Фото: СУ СК России по Сахалинской области

В огне погибли три человека, приехавшие на остров из разных уголков страныФото: СУ СК России по Сахалинской области

Оперативники осмотрели место происшествия. Они изъяли фрагменты электропроводки из очага возгорания, а также технические документы по установке модульного здания общежития строителей. Также назначен ряд судмедэкспертиз: тела погибших будут осмотрены экспертами, также будет проведена пожарно-техническая и судебно-химическая экспертизы. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».

ИСТОЧНИК KP.RU

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