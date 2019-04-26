2019-04-26T07:07:38+03:00
Происшествия

Геолога, на которого напал медведь, вертолетом доставили в Хабаровск

ЧП произошло в Тугуро-Чумиканском районе, в двух тысячах километров от краевого центра [фото]
Василий ЗАДУНАЕВ
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Геолога, на которого напал медведь, вертолетом доставили в ХабаровскГеолога, на которого напал медведь, вертолетом доставили в ХабаровскФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Сообщение о том, что геологу требуется скорая медицинская помощь, поступило вечером, в четверг 25 апреля. Территориальный центр медицины катастроф попросил помощи у МЧС, нужен был вертолет для того, чтобы из тайги, где расположился лагерь геологоразведки, эвакуировать человека.

- В Тугуро-Чумиканском районе в 40 километрах от поселка Киран на работника геолого-разведывательной станции напал медведь. Человек получил рваные раны, требовалась срочная медицинская помощь, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Геолога, на которого напал медведь, вертолетом доставили в Хабаровск Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Геолога, на которого напал медведь, вертолетом доставили в ХабаровскФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В 22:45 вертолет Ми-8 взял на борт бригаду врачей и вылетел к месту назначения. В Хабаровск экипаж вернулся только в 9 утра. Рейс выдался достаточно сложным.

- Полетное время составило свыше 9 часов, в основном в ночных условиях и по территории горной местности. Воздушное судно преодолело расстояние порядка 2 тысяч километров, – рассказал Сергей Бондаренко, начальник летной подготовки и безопасности полетов Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

Геолога, на которого напал медведь, вертолетом доставили в Хабаровск Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Геолога, на которого напал медведь, вертолетом доставили в ХабаровскФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Во время полета за состоянием пострадавшего геолога следили два врача Центра медицины катастроф, оказывая ему всю необходимую помощь. Главное было довезти раненого мужчину до операционной в краевом центре.

Как только вертолет коснулся земли, геолога перенесли в автомобиль скорой помощи и переправили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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