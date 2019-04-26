2019-04-26T12:37:15+03:00
Общество

Репетиция воздушной части Парада Победы 2019 в Хабаровске: когда начнется, где посмотреть

Репетиция воздушной части Парада Победы 2019 в Хабаровске уже идет полным ходом
Борис КОКУРИН
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Репетиция воздушной части Парада Победы 2019 в Хабаровске: когда начнется, где посмотретьРепетиция воздушной части Парада Победы 2019 в Хабаровске: когда начнется, где посмотретьФото: Борис КОКУРИН
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Репетиции воздушной части Парада Победы 2019 в Хабаровске начались всего несколько дней назад, пока авиаторы осваивают воздушное пространство над Амуром. А мы уже готовы рассказать о расписании репетиций воздушной части Парада Победы 2019 в Хабаровске.

Следующая репетиция пройдет 7 мая, накануне Дня Победы. В ней примут участие вертолеты армейской авиации, в частности, самый большой в мире серийно выпускаемый вертолет Ми-26, четыре транспортно-штурмовых вертолета Ми-8амтш «Терминатор», четыре ударных Ка-52 «Аллигатор».

Также в небе в рамках репетиций воздушной части Парада Победы 2019 в Хабаровске тренируются летчики истребителей поколения 4++ Су-35С, многоцелевых бомбардировщиков Су-34, и Су-24М2.

- В ходе тренировочных полетов летный состав отрабатывает пилотирование боевых самолетов и вертолетов в парах и звеньях, время выхода в район реки Амур, соблюдение безопасной высоты полета и дистанции между летательными аппаратами, - отметили в пресс-службе Восточного военного округа.

Не исключено, что боевая авиация 9 мая пройдет над парадными колоннами, марширующими по площади Ленина в Хабаровске. Вопрос сейчас прорабатывается с соответствующими службами. Предварительное «добро» получено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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