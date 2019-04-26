Новый прокурор будет у Хабаровского края, его уже утвердили губернатор и парламент региона

Николай Рябов, скорее всего, станет новым прокурором Хабаровского края. Его кандидатуру утвердили парламентарии и губернатор Хабаровского края. В органах прокуратуры господин Рябов служит более 27 лет.

Николай Рябов начинал свою карьеру стажером в прокуратуре Омской области. В разные годы он трудился в должностях следователя, помощника, старшего помощника, прокурора, возглавлял отдел. С 2008 года господин Рябов работал в должности первого заместителя прокурора Приморья. С 2013 года является прокурором Сахалинской области.

- За это время для жителей области решались многие социально-значимые вопросы, в том числе исполнение законодательства в образовании, поддержке инвалидов, выплаты зарплаты. Подчеркну, что Николай Рябов - профессионально подготовленный руководитель, способен на высоком организационном уровне наладить работу органов прокуратуры Хабаровского края, - отметил Игорь Ткачев, заместитель генерального прокурора РФ.

В числе наград Николая Рябова – медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Кандидатуру Николая Рябова депутаты Закдумы края утвердили единогласным решением. Теперь согласовать его должны кадровая комиссия, а затем и президент России.

- Лучшие практики, которые были наработаны в других регионах, в которых мне приходилось работать, будут привнесены в Хабаровский край. Что касается взаимодействия прокуратуры и депутатского корпуса, оно будет на самом высоком уровне, включая и то, что мои телефоны будут у каждого депутата, двери – постоянно открыты, и все вопросы мы будем обсуждать конструктивно, - сказал Николай Рябов, кандидат в прокуроры Хабаровского края.

В случае вступления в должность прокурора края, свое внимание господин Рябов намерен обратить, в том числе, на незаконную вырубку леса и природные пожары.