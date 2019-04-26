2019-04-29T08:52:13+03:00
Общество

Военная техника и участники парада Победы 2019 года в Хабаровске: лучшие места для обзора и порядок ее движения

Публикуем какая пройдет военная техника и участники парада Победы 2019 года в Хабаровске
Василий ЗАДУНАЕВ
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Военная техника и участники парада Победы 2019 года в Хабаровске: лучшие места для обзора и порядок ее движенияВоенная техника и участники парада Победы 2019 года в Хабаровске: лучшие места для обзора и порядок ее движенияФото: Борис КОКУРИН
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Лучшее место, откуда простым горожанам можно наблюдать за военной техникой и участниками парада Победы 2019 года в Хабаровске это перекресток улиц Карла Маркса и Пушкина. Кое-что будет видно у Медицинского университета, что-то на пересечении улиц Муравьева-Амурского и Гоголя. К сожалению, на трибуны, с которых открывается полный обзор на военный парад, могут попасть только специально приглашенные гости. Но всегда остается телевизор – с парада Победы в этом году, как в предыдущие, будет идти прямая трансляция.

Военная техника и участники парада Победы 2019 года в Хабаровске стартуют 9 мая в 10 часов утра. По главной площади города пройдут более двух тысяч человек, представляющих рода и виды Вооруженных Сил России и силовые ведомства, в которых предусмотрена военная служба. От ВВО в парадных колоннах будет задействовано около полутора тысяч военнослужащих.

В этом году впервые в колонне рядом с отечественными «Катюшами» и легендарными Т-34 проедет американский танк «Шерман». Американский танк был поднят в прошлом году со дна Баренцева моря и передан Восточному военному округу.

Рядом с «Шерманом» проедут всемирно известный танк Т-34, самоходка СУ-152, «Катюша», БТР-40 и ретро автомобили.

Так же на параде будет представлены и новые образцы военной техники. Впервые хабаровчанам покажут беспилотники «Орлан-10», которые широко применялись для выполнения боевых задач в Сирии. Также в колонне можно будет увидеть квадроциклы и снегоходы, которые стоят на вооружении арктических подразделений ВВО.

Кроме этого, среди военной техники и участников парада Победы 2019 года в Хабаровске традиционно примут участие танки Т-80, Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки МСТА-С, ЗРК «Тор-М2У», бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А.

- Всего в составе механизированной колонны пройдет 149 единиц техники, на 20 больше чем в прошлом году, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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