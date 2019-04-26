2019-04-26T12:47:34+03:00
Происшествия

Взрывотехники Росгвардии обезвредили боевую гранату рядом с АЗС в Хабаровске

Опасную находку обнаружил случайный прохожий [фото]
Элина ОГАНЕСЯН
Поделиться:
Взрывотехники Росгвардии обезвредили боевую гранату рядом с АЗС в Хабаровске. ФОТО: пресс-служба Восточного круга ВНГ РФ.Взрывотехники Росгвардии обезвредили боевую гранату рядом с АЗС в Хабаровске. ФОТО: пресс-служба Восточного круга ВНГ РФ.
Изменить размер текста:

Сегодня, 26 апреля, на улице Павла Морозова была найдена настоящая боевая граната. Увидел ее случайный прохожий и тут же сообщил в оперативные службы. Ф-1 –противопехотный боеприпас, который предназначен для поражения. Он дробится на мелкие осколки, а радиус его поражения – 200 метров. Как сообщают открытые источники, граната лежала на пустыре недалеко от АЗС.

По некоторым данным, в гранату уже был вкручен запал, а сама чека вовсе отсутствовала. Это могло значить только одно – ситуация могла привести к настоящей катастрофе, если бы кто-то спровоцировал детонацию. Боеприпас представлял реальную угрозу жизням всех проходящих мимо людей.

Боеприпас нашел случайный прохожий. ФОТО: пресс-служба Восточного круга ВНГ РФ.

Боеприпас нашел случайный прохожий. ФОТО: пресс-служба Восточного круга ВНГ РФ.

Разумеется, рисковать оперативники не собирались, поэтому было принято экстренное решение – обезвредить гранату на месте.

- 26 апреля в Хабаровске на пересечении улиц имени Павла Морозова и Автобусная специалисты ОМОНа (на транспорте) Управления Росгвардии по Хабаровскому краю обезвредили найденную одним из прохожих гранату Ф-1, которая представляла реальную опасность для окружающих, - рассказал «КП»-Хабаровск» Николай Мешков, офицер пресс-службы Восточного округа ВНГ РФ.

Теперь оперативникам предстоит выяснить, откуда взялась эта граната, кто ее активировал, а главное – для каких целей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Смертельный День всех влюбленных: в Хабаровском крае праздник закончился убийством
Как ковалась победа: жители Хабаровского края проверили знания по истории Великой Отечественной войны
В Хабаровске школьники отметили День пожарной охраны России спортивными соревнованиями
Сто гектаров земли в Хабаровске обработали от клещей
Начало речной навигации на Амуре в Хабаровском крае затрудняет его маловодность
Новое пожарное депо открыли на севере Хабаровского края
Третью волну обучения «социальных бизнесменов» запустила "Команда 27"
Авиакомпания Asiana Airlines прекратит полеты в Южную Корею из Хабаровска и Сахалина
На форум «Амур» в Хабаровском крае зарегистрировалось свыше 300 человек
Инструктажи по пожарной безопасности в преддверии Пасхи в Хабаровском крае проводят сотрудники МЧС России
Тайм-аут для большегрузов в Хабаровске продлили на 10 дней
Погода согреет жителей Хабаровска в эти выходные
У Хабаровского края выросли доходы за прошлый год и за первый квартал нынешнего
Погода в Хабаровске на 26 апреля 2019 года: днем до +12 градусов, без осадков
В Хабаровском крае начал работу региональный форум добровольцев
Кадеты из школы имени Федора Ушакова заняли первое место на смотре церемониальных отрядов
Пострадавшим при пожаре в общежитии на Сахалине, где погибли три человека, обещали помочь
Больше половины ранних зерновых культур в Хабаровском крае уже посеяли сельхозпредприятия
В Хабаровском крае в апреле создали штаб по "северному завозу"
Пожилую женщину и ребенка за одни сутки вызволили магаданские спасатели из-за закрытых дверей
В Хабаровске снесут восемь бараков, где проживает около сотни человек
На Камчатке спасли пятерых туристов, которых отрезало морским приливом от дороги