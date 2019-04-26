Взрывотехники Росгвардии обезвредили боевую гранату рядом с АЗС в Хабаровске

Сегодня, 26 апреля, на улице Павла Морозова была найдена настоящая боевая граната. Увидел ее случайный прохожий и тут же сообщил в оперативные службы. Ф-1 –противопехотный боеприпас, который предназначен для поражения. Он дробится на мелкие осколки, а радиус его поражения – 200 метров. Как сообщают открытые источники, граната лежала на пустыре недалеко от АЗС.

По некоторым данным, в гранату уже был вкручен запал, а сама чека вовсе отсутствовала. Это могло значить только одно – ситуация могла привести к настоящей катастрофе, если бы кто-то спровоцировал детонацию. Боеприпас представлял реальную угрозу жизням всех проходящих мимо людей.

Боеприпас нашел случайный прохожий. ФОТО: пресс-служба Восточного круга ВНГ РФ.

Разумеется, рисковать оперативники не собирались, поэтому было принято экстренное решение – обезвредить гранату на месте.

- 26 апреля в Хабаровске на пересечении улиц имени Павла Морозова и Автобусная специалисты ОМОНа (на транспорте) Управления Росгвардии по Хабаровскому краю обезвредили найденную одним из прохожих гранату Ф-1, которая представляла реальную опасность для окружающих, - рассказал «КП»-Хабаровск» Николай Мешков, офицер пресс-службы Восточного округа ВНГ РФ.

Теперь оперативникам предстоит выяснить, откуда взялась эта граната, кто ее активировал, а главное – для каких целей.