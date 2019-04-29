Погода на майские праздники 2019 в Хабаровске: синоптики рассказали, в какие дни лучше прихватить с собой зонт

Погода на майские праздники 2019 в Хабаровске – тема, которая волнует едва ли не каждого горожанина. Все говорит о том, что пора на природу, проводить время с родными и близкими и жарить шашлыки. Если выходные для жителей краевого центра уже обеспечены, то с погодой дела обстоят не так просто. Она ведь у нас непредсказуемая. Рассказываем вместе с синоптиками, в какие дни на майские праздники можно смело ехать за город, а в какие лучше при выходе из дома прихватить с собой зонт.

1 мая ночью температуры воздуха в Хабаровске продержатся на отметках +4+6 градусов. Днем воздух прогреется до +16 градусов, но в небе появятся тучи, поэтому синоптики не исключают вероятности осадков. Жителям краевого центра при выходе из дома лучше прихватить с собой зонт, чтобы не попасть под дождь, который прогнозируют специалисты.

2 мая небо прояснится, и в Хабаровске будет без осадков. Ночные температуры будут варьироваться в пределах +3+5 градусов. Днем воздух прогреется до +17 градусов. Ветер будет северный 5-10 метров в секунду.

Дальше погода совсем разойдется. И речь даже не о весеннем тепле, а будто о летней жаре. Дневные температуры воздуха третьего мая поднимутся до отметки 23 градуса выше ноля. Ветер преимущественно юго-восточный 5-10 метров в секунду.

Четвертого мая, по данным синоптиков, также будет без осадков. Ночные температуры будут в пределах +3+5 градусов, дневные +21+23 градуса. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду.

Пятого мая небо будет таким же ясным. Ночью температуры воздуха опустятся до +3 градусов, а дневные прогреются до +19 градусов. Ветер будет юго-западный 5-10 метров в секунду.