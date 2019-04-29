Майские праздники в Хабаровске 2019: программа мероприятий, куда сходить, где отдохнуть

Майские праздники в Хабаровске 2019 - время, когда каждый трудяга может немного выдохнуть, потому что не всегда удается заполучить выходные дни в середине рабочей недели. Спасибо майским праздникам за это. Теперь остается выяснить, какая программа мероприятий есть, чтобы не пропустить все самое интересное.

Начнется первомай с праздника Весны и труда на площади имени Ленина в Хабаровске. Там в 11:15 пройдет митинг и шествие трудовых коллективов. Колонны пройдут до Комсомольской площади. Уже там в 12:00 всех горожан ждет праздничный концерт.

Более того, площадка для празднования Дня весны и труда не одна. Гостей ждут и на городской набережной в районе стадиона имени Ленина. Здесь у хабаровчан будет активная программа, в которую вошли соревнования по волейболу и мастер-классы по национальным видам спорта коренных народов Севера. Не обойдется и без выставки, посвященной блюдами разных национальностей. Можно будет все попробовать, а главное – приобрести и взять с собой домой.

Уже днем, в 16:00 всех хабаровчан ждут на площади имени Ленина на концерте, посвященному фестивалю «Студенческая весна».

Кроме этого, первого числа в «Платинум Арене» покажут спектакль «Белоснежка и семь гномов» на льду. Начнется он в 18:00, и точно не оставит зрителей равнодушными.

Важно. Именно первого мая в Хабаровске заработают фонтаны, поэтому можно сделать на их фоне памятные и красивые снимки.

Ну, если с первым числом все более менее ясно, то что делать в оставшиеся выходные? Во-первых, в ДВХМ открывается абсолютно уникальная и особенная выставка, посвященная творчеству Винсента Ван Гога. Картины там «оживут», потому что это мультимедийная выставка. Насладиться ей можно будет в течение двух месяцев, поэтому не пропустите.

Любителям культурного отдыха тоже будет, чем себя занять. В краевом музыкальном театре афиша продолжит радовать горожан и на майские праздники. 3 мая в 18:00 там пройдет комедийный спектакль «Бабий бунт». 4 мая также в шесть вечера можно будет посмотреть музыкальную комедию в двух действиях «Трактирщица». 5 мая театр порадует детей постановкой «Тараканище», который ставят в 11:00, а уже вечером в 18:00 можно насладиться просмотром комедии «Проделки Ханумы».

Театру драмы тоже есть, чем удивить искушенного зрителя. 3,4 и 5 мая в 17:00 хабаровчанам покажут комедию «Знойные мамочки».