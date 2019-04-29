Ничья, которая обиднее, чем поражение: футболисты «СКА-Хабаровск» не смогли переиграть «Ротор»

В этом матче самое обидное то, что практически до последних минут игры хабаровчане вели в счете. На сороковой минуте Константин Базелюк распечатал ворота хозяев великолепной «Волгоград Арены» - 0:1. В самом начале второго тайма, на 48 минуте, Ираклий Квеквескири завершил атакующую комбинацию резким ударом – 0:2. Преимущество очевидно, и армейцы расслабились, в то время как их соперники усилили натиск на ворота «СКА».

Игра перешла на половину поля хабаровской команды, что для армейцев всегда заканчивается плачевно. Фол Ивана Хомухи привел к тому, что арбитр назначил штрафной в четырнадцати шагах от ворот «СКА». Промахнуться было очень сложно, и игрок «Ротора» реализовал момент на все сто процентов – 1:2.

Но самое обидное произошло на третьей добавленной минуте второго тайма. Казанков не рассчитал силы, вступил в противоборство с тремя игроками «Ротора», потерял мяч, соперники провели стремительную контратаку и сравняли счет, отняв у хабаровчан такую близкую, и казалось, неминуемую победу. За оставшееся время сделать ничего уже было нельзя, хотя красно-синие пытались. Итог матча 2:2.

- Это – футбол. Результат может быть разный. Могли выиграть, могли проиграть, но сыграли вничью. Да, расстроен. Ребята тоже расстроены. Но жизнь продолжается, - прокомментировал игру Алексей Поддубский, главный тренер ФК «СКА-Хабаровск».

Вместо трех очков «СКА-Хабаровск» заработал всего одно. Сейчас команда на шестом месте турнирной таблицы, от четверки лидеров ее отделяют 4 очка. Следующая игра пройдет дома, в Хабаровске, 4 мая. «СКА» будет принимать на своем поле «Зенит-2».