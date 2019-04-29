2019-04-29T10:24:27+03:00
Спорт

Ничья, которая обиднее, чем поражение: футболисты «СКА-Хабаровск» не смогли переиграть «Ротор»

Армейцы играли на выезде в Волгограде, итог матча 2:2
Борис КОКУРИН
Поделиться:
Ничья, которая обиднее чем поражение: футболисты «СКА-Хабаровск» не смогли переиграть «Ротор»Ничья, которая обиднее чем поражение: футболисты «СКА-Хабаровск» не смогли переиграть «Ротор»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"
Изменить размер текста:

В этом матче самое обидное то, что практически до последних минут игры хабаровчане вели в счете. На сороковой минуте Константин Базелюк распечатал ворота хозяев великолепной «Волгоград Арены» - 0:1. В самом начале второго тайма, на 48 минуте, Ираклий Квеквескири завершил атакующую комбинацию резким ударом – 0:2. Преимущество очевидно, и армейцы расслабились, в то время как их соперники усилили натиск на ворота «СКА».

Игра перешла на половину поля хабаровской команды, что для армейцев всегда заканчивается плачевно. Фол Ивана Хомухи привел к тому, что арбитр назначил штрафной в четырнадцати шагах от ворот «СКА». Промахнуться было очень сложно, и игрок «Ротора» реализовал момент на все сто процентов – 1:2.

Но самое обидное произошло на третьей добавленной минуте второго тайма. Казанков не рассчитал силы, вступил в противоборство с тремя игроками «Ротора», потерял мяч, соперники провели стремительную контратаку и сравняли счет, отняв у хабаровчан такую близкую, и казалось, неминуемую победу. За оставшееся время сделать ничего уже было нельзя, хотя красно-синие пытались. Итог матча 2:2.

- Это – футбол. Результат может быть разный. Могли выиграть, могли проиграть, но сыграли вничью. Да, расстроен. Ребята тоже расстроены. Но жизнь продолжается, - прокомментировал игру Алексей Поддубский, главный тренер ФК «СКА-Хабаровск».

Вместо трех очков «СКА-Хабаровск» заработал всего одно. Сейчас команда на шестом месте турнирной таблицы, от четверки лидеров ее отделяют 4 очка. Следующая игра пройдет дома, в Хабаровске, 4 мая. «СКА» будет принимать на своем поле «Зенит-2».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Алексей Ягудин об уральском фигуристе Максиме Ковтуне: «Молодец, что не стал сидеть на балансе налогоплательщиков»
Знаменитый спортсмен Алексей Ягудин рассказал «Комсомолке», почему карьера молодого спортсмена не удалась, как он проводит свободное время и за что полюбил сцену так же, как лед
Локомотив - Енисей 28 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 26 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Локомотив - Енисей 28 апреля 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 28 апреля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 26 тура чемпионата России по футболу
Новости 24
На Сахалине бомж приставал к шестилетнему мальчику
Хабаровские школьники победили на Всероссийской олимпиаде
Самолет Як-18 упал под Хабаровском после взлета – следователи
Избирательный кодекс немного откорректировали в Хабаровском крае
Комсомольчанин обогатился за счет несуществующих щенков шпица
В Хабаровске с 6 мая начнутся отключения воды
Лес рядом с экологическими тропами обработали от клещей в заповеднике Хабаровского края
Бывший менеджер в Хабаровске вынес с работы больше 20 телефонов
Хабаровчанин не подозревал о неприятном секрете нового iPhone
Вор в Хабаровске частично лишился свободы из-за любви к дизтопливу
Народных дружинников в Хабаровском крае собираются поощрять
У пожарных в Хабаровском крае были горячие выходные из-за горящей травы
Инвалиды-колясочники не смогли без проблем зайти в кафе в центре Хабаровска
Молодой хабаровчанин покусился на дорогой браслет подруги
Жуткая авария в Хабаровске чуть не унесла жизни нескольких людей
Вопросы детства в Хабаровском крае поднимут на Всероссийском конкурсе среди журналистов
Резвый мотоциклист в Хабаровске разбился в аварии с иномаркой
Об антикоррупционных мерах предлагают высказаться хабаровчанам