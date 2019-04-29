2019-04-29T10:24:27+03:00
Общество

«Эскадрилья героев» в этом году может не пролететь над Хабаровском

Причиной отмены акции стала гибель пилотов, разбившихся в субботу на легкомоторном самолете
Борис КОКУРИН
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«Эскадрилья героев» в этом году может не пролететь над Хабаровском«Эскадрилья героев» в этом году может не пролететь над ХабаровскомФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сообщение о том, что ранее проанонсированные мероприятия отменяются, появилось на сайте аэродрома «Калинка»

- В связи с трагической гибелью начальника посадочной площадки "Калинка" Владимира Левшина отменятся ранее проанонсированные на май 2019 года мероприятия: соревнования на точность приземления "Открытый кубок Федерации самолетного спорта Хабаровского края" и пролет воздушных судов 9 мая в рамках акции "Эскадрилья героев", - говорится на официальной странице аэродрома.

Ранее в правительстве края утверждали, что, не смотря на трагедию, «Бессмертная эскадрилья» все-таки поднимется в небо. Ее маршрут должен был пролегать вдоль набережной, от арены «Ерофей» до Амурского моста. В этом году в составе эскадрильи должен был пролететь самолет с фотографиями летчиков-героев, погибших в локальных войнах и конфликтах.

Напомним, что авиакатастрофа с легкомоторным самолетом Як-18 произошла под Хабаровском в районе аэродрома «Калинка» где базируется небольшие летательные аппараты. ЧП случилось 27 апреля в районе четырех часов дня. На борту самолета находились два высококлассных пилота Сергей Лонкин и Владимир Левшин, которые, по предварительной информации, готовились к акции «Бессмертная эскадрилья». Одна из версий крушения – отказ двигателя, ее среди прочих сейчас отрабатывают специалисты, расследующие происшествие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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