Осетин сбежал с Камчатки и 15 лет жил под выдуманным именем, чтобы не сидеть в тюрьме за кражу человека

Началось все в далеком 2003 году. Место действия - станция технического обслуживания на Камчатке. Андрей (все имена изменены – прим.ред.) тогда был владельцем этого предприятия. Оказалось, что один из его подчиненных не должным образом выполнял свои обязанности. По крайней мере, так считал руководитель. За неоднократное недобросовестное отношение к работе босс решил его наказать. А помог ему в этом приятель по имени Игорь.

Согласно показаниям, ущерб от действий недобросовестного сотрудника был в пределах нескольких десятков тысяч рублей.Терпеть убытки Андрей не стал, решил, что мужчина просто обязан все отработать. В итоге друзья вывезли мужчину из квартиры, заперли в одном из помещений СТО и, угрожая побоями, заставили отрабатывать долг. Находился мужчина в «заложниках» в запертом помещении в течение четырех дней.

Как он выбрался на свободу – оперативники не уточняют в интересах следствия. Известно, что после того, как камчатец рассказал обо всем следователям, обоим предъявили обвинения по статье «Похищение человека». Однако в то время, как самого Андрея в феврале 2004 года осудили на пять лет колонии строгого режима, Игорь сбежал. О его нахождении не было известно 15 лет. И вот камчатские следователи возобновили предварительное следствие.

- В апреле 2019 года сотрудники УМВД России по Камчатскому краю выяснили, что 42-летний уроженец Владикавказа скрывается в Ленинградской области. Там он использовал для конспирации комплект поддельных документов на чужое имя (паспорт, водительское удостоверение), - отметила в разговоре с «КП»-Хабаровск» Елена Матафонова, руководитель пресс-службы СУ СК России по Камчатскому краю.

В итоге в Санкт-Петербург полетели камчатская оперативная следственная группа и оперуполномоченный краевого УМВД, чтобы установить местонахождение беглеца. В Всеволжске Игоря задержали сотрудники СОБР. Как ни странно, при себе у него был тот самый фальшивый паспорт, который помог ему скрыться от наказания и не попадаться полиции на протяжении 15 лет. Но в дело вмешались исследования отпечатков пальцев. Против неопровержимых доказательств выступить было сложно, и Игоря арестовали.

Вскоре его этапируют на Камчатку, чтобы снова заняться расследованием уже запылившегося уголовного дела.