Генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2019 года в Хабаровске: когда начнется, где посмотреть

В краевой столице продолжается подготовка к главному весеннему празднику – Дню Победы. Военные готовятся к 7 мая, когда пройдет генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2019 года в Хабаровске.

В самом Параде Победы 9 мая 2019 года в Хабаровске примут участие больше двух тысяч военнослужащих. В частности, рота барабанщиков от Уссурийского Суворовского военного училища, рота почетного караула от окружного учебного центра округа, парадные расчеты от штаба ВВО, объединения ВВС и ПВО, отдельного мотострелкового соединения, воинских частей морской пехоты.

Генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2019 года в Хабаровске начнется в 10:00 утра, продлится она ориентировочно до 14:00. Помимо людей в генеральной репетиции примет участие и военная техника. Ее начнут свозить к площади имени Ленина ориентировочно к 5:00 утра.

В связи с этим на время проведения Генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2019 года в Хабаровске будут перекрыты дороги по следующим улицам: Пушкина — от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского; Гоголя — от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского; по Уссурийскому бульвару — от улицы Шеронова до улицы Пушкина.