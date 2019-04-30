В секторе роста Московской биржи разместился первый девелопер

Компания «Талан Финанс» разместила облигации в объеме 1 млрд рублей в секторе роста Московской биржи. Это первое размещение компании из сектора девелопмента на специализированной площадке для публичного обращения ценных бумаг компаний малого и среднего бизнеса. Также впервые для сектора роста соорганизатором выступил государственный институт развития АО «МСП Банк».

- Переход девелоперских компаний на эскроу стал важной вехой не только для строительной отрасли, но и для финансового сектора. Если раньше только единичные крупные застройщики пользовались инструментом облигационных размещений, то в перспективе и строительные компании средней величины станут полноценными игроками на рынке капиталов. Таким образом, биржевой инструмент может стать прикладным для множества строительных компаний, - отмечает Константин Макаров, генеральный директор федеральной компании «Талан».

Сбор заявок инвесторов на 3-летние облигации проходил 23 апреля. Ориентир ставки 1-го купона составлял 14,5-15,5% годовых. По итогам закрытия книги ставка 1-го купона установлена в размере 15% годовых. Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 20% от номинала будет погашено в дату выплаты 4-го купона, 30% в дату окончания 8-го купона, 50% в дату окончания 12-го купона. Бумаги имеют квартальные купоны. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Организаторами выступили ИФК «Солид» и «Компания БКС», соорганизатором - «МСП банк»

Федеральная девелоперская компания «Талан» с 2002 года обеспечила жильем 25 000 семей, общий портфель проектов составляет 1,9 млн кв. м. Работает в 14 городах: Владивостоке, Ижевске, Набережных Челнах, Нижневартовске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Севастополе, Твери, Тюмени, Уфе, Хабаровске, Ханты-Мансийске, Ярославле. Компания делает ставку на современные архитектурные решения, вписанные в городскую среду, для чего привлекает лучшие российские и европейские архитектурные бюро: Aukett Swanke (Великобритания), TSPA (Германия), Akkitehtisuunnittel (Финляндия). Также проекты компании предусматривают авторское благоустройство придомовой территории и инновационные технические решения. Компания имеет максимальный балл (5 баллов) в рейтинге Единого реестра застройщиков, фиксирующем соблюдение сроков ввода жилья, декларируемых застройщиками.