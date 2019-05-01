2019-05-01T07:44:31+03:00
Общество

Демонстрация 1 мая 2019 года в Хабаровске: в шествии приняли участие больше 35 тысяч человек

Рассказываем, как прошла демонстрация 1 мая 2019 года в Хабаровске [фото, видео]
Кристина ГРИН
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Демонстрация 1 мая 2019 года в Хабаровске: в шествии приняли участие больше 35 тысяч человекДемонстрация 1 мая 2019 года в Хабаровске: в шествии приняли участие больше 35 тысяч человекФото: Правительство Хабаровского края
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Демонстрация 1 мая 2019 года в Хабаровске – мероприятие, к которому начали готовиться заранее. День Весны и Труда ежегодно отмечают во всех городах страны. Праздник, разумеется, приятный еще и потому что он сулит несколько выходных дней в середине рабочей недели. Празднование началось с митинга на площади имени Ленина, где, как сообщает пресс-служба регионального правительства, к горожанам обратился губернатор.

Впервые в общем шествии прошли представители парламентских партий – «Справедливой России», «Единой России», КПРФ, ЛДПР. Фото: Борис КОКУРИН

Впервые в общем шествии прошли представители парламентских партий – «Справедливой России», «Единой России», КПРФ, ЛДПР.Фото: Борис КОКУРИН

- Мы вместе трудимся, чтобы сделать Хабаровский край комфортным и успешным для нас и наших детей. Регион продолжает развиваться: строятся и реконструируются дороги, школы, больницы, спорткомплексы, дома культуры, - говорит Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края. - Труд объединяет людей разных поколений и профессий. Я благодарю за многолетнюю добросовестную работу наших ветеранов, чьими трудовыми достижениями мы по праву гордимся. И возлагаю большие надежды на нашу молодежь, которая сегодня активно и успешно осваивает новые знания, новые специальности. Уверен, вместе у нас все получится!

Демонстрация 1 мая 2019 года в Хабаровске: в шествии приняли участие больше 35 тысяч человек.Борис КОКУРИН

Погода пордовала городан солнцев и высокими температурами. Фото: Борис КОКУРИН

Погода пордовала городан солнцев и высокими температурами.Фото: Борис КОКУРИН

В головной колонне вместе с членами правительства в демонстрации 1 мая 2019 в Хабаровске принял участие и сам глава региона. По подсчетам всего в шествии, посвященному Дню Весны и Труда, были вовлечены больше 35 тысяч горожан. Среди них были и представители власти, депутаты, бизнесмены и молодежь. Финишировало шествие на Комсомольской площади, где всех активистов ждал праздничный концерт.

Возглавили колонну военные музыканты. Фото: Борис КОКУРИН

Возглавили колонну военные музыканты.Фото: Борис КОКУРИН

Финишировало шествие на Комсомольской площади, где всех активистов ждал праздничный концерт. Фото: Борис КОКУРИН

Финишировало шествие на Комсомольской площади, где всех активистов ждал праздничный концерт.Фото: Борис КОКУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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