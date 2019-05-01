«Нас ничего не остановит! Я искренне верю в нас!»: Сергей Фургал поздравил с Первомаем жителей Хабаровского края

Больше 35 тысяч человек приняли участие в демонстрации к празднику Весны и Труда в Хабаровске. Горожане вышли на улицу и прошли колоннами вместе с представителями власти и депутатами. Разумеется, положительные эмоции и заряд бодрости получил каждый из них, ведь праздновать Первомай уже давно стало доброй традицией во всех регионах страны.

В шествии приняли учатсие больше 35 тысяч человек.Фото: Борис КОКУРИН

В этот день ко всем жителям Хабаровского края обратился глава региона, который поблагодарил ветеранов труда и отметил, что без их опыта, празднование годовщины было бы бессмысленным.

Тысячи человек собрались на площади имени Ленина, чтобы отпраздновать День Весны и Труда.Фото: Борис КОКУРИН

- Сегодня у нас, действительно светлый день. Сегодня у нас - первое мая. В этот день кроме солнца, в городе у всех на лицах улыбки. Мы собрались здесь, чтобы поздравить людей труда, - говорит Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края. - В этот день хотелось бы выразить особую благодарность ветеранам, которые сегодня находятся здесь. Это не пустые слова. Только благодаря их опыту и труду, мы сейчас можем здесь стоять и праздновать очередную годовщину. Уважаемые земляки, сегодня наш Хабаровский край, несмотря на сложности, развивается. Мы все равно будем с вами строить и ремонтировать дороги, больницы, школы и детские сады, будем развивать экономику. Нас ничто не остановит. Я искренне верю в нас, верю в себя и в наших земляков. С праздником, дорогие земляки. И пусть у нас все получится!

Сергей Фургал на празднике выразил благодарность ветеранам труда.Фото: Борис КОКУРИН

Глава региона поблагодарил и молодежь Хабаровского края, которая, по его мнению, может стать очень достойной последовательницей наших ветеранов.

Не забывайте, что гуляния продолжаются. В 16.00 на площади имени Ленина начнется концерт, посвященный «Студенческой весне». Каждый желающий сможет в этот день сделать памятные снимки на фоне городских фонтанов, ведь они именно сегодня заработали.