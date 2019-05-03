Максим Шевченко в мае решит, стоит ли ему баллотироваться в Госдуму от хабаровских коммунистов

Политик и общественный деятель, активист "Левого фронта" и лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании Владимирской области Максим Шевченко по приглашению Хабаровского крайкома КПРФ побывал в краевом центре с двухдневным рабочим визитом.

Максим Шевченко возглавил первомайскую коммунистическую колонну в Хабаровске. Фото пресс-службы ХРО КПРФ.

Первого мая он прошел по центральной улице Хабаровска с лидерами краевой организации КПРФ во главе колонны под красными стягами, коммунисты впервые приняли участие в общем шествии отдельной колонной и принял участие в "левом" митинге, посвященном празднованию Дня международной солидарности трудящихся.

Лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании Владимирской области на митинге хабаровских коммунистов. Фото пресс-службы ХРО КПРФ.

Вечером того же дня доверенное лицо коммуниста-миллиардера, кандидата в президенты России Павла Грудинина Максим Шевченко провел пресс-конференцию для журналистов. На ней он объявил, что вероятней всего представит КПРФ на довыборах депутата Государственной думы РФ по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70.

Напомним, что ранее избирателей этого округа представлял лидер региональной ячейки ЛДПР Сергей Фургал, который в сентябре прошлого года победил во втором туре на выборах губернатора Хабаровского края, сокрушительно опередив своего соперника, представителя "Единой России" Вячеслава Шпорта.

По словам Максима Шевченко, такой результат на губернаторских выборах свидетельствует о высоком запросе от жителей Хабаровского края на реальные перемены в их жизни.

- Я думаю, что в течение мая приму окончательное решение по возможности участия в выборах в Хабаровском крае. Буду советоваться с хабаровским товарищами и партнерами, с партийными руководством. Я буду бороться не из карьерных соображений или политических амбиций, а для того, чтобы поддержать народно-патриотические силы, - сказал Шевченко, отвечая на вопрос "КП-Хабаровск".

Он также рассказал, что после того, как будет принято окончательное решение о выдвижении его кандидатуры, соискатель места в Госдуме приедет в Комсомольск-на-Амуре и другие населенные пункты края, чтобы напрямую пообщаться с избирателями.

- Люди должны сами рассказать, какие проблемы для них являются главными и как они их планируют решать. Нынешние представители власти разучились вести такой диалог с народом, - отметил спикер и добавил, что готов на машине методично объезжать все уголки того региона, куда его позвали коммунисты баллотироваться в депутаты.

Лидер хабаровских коммунистов Максим Кукушкин и представитель "Левого фронта" Максим Кукушкин. Фото пресс-службы ХРО КПРФ

Лидер местных коммунистов, экс-кандидат в мэра Хабаровска Максим Кукушкин в свою очередь отметил, что его тезка, приехавший из Москвы, по своей медийной известности значительном перевешивает любого из политиков в регионе.

- Мы привыкли говорить, что в Москве не слышат Дальний Восток. В случае избрания Максима Шевченко в Госдуму Дальний Востоке обязательно услышат, - сказал Кукушкин, комментируя приглашение московского политика на берега Амура.

Полную версию пресс-конференции можно посмотреть по ссылкам:

Часть первая

https://www.youtube.com/watch?v=cOof1nOt_Y8&t=276s

Часть вторая

https://www.youtube.com/watch?v=ui2wtTS4x4Q&t=37s

Часть третья

https://www.youtube.com/watch?v=zkK-IDNkJho&t=21s