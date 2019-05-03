Шесть жилых домов сгорели в сахалинском селе Красногорск в результате пожара

В сахалинском селе Красногорск (Томаринский городской округ) огонь 3 мая уничтожил шесть частных домов и построек. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону.

- Днем 3 мая диспетчеру Томаринского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании частных жилых домов в селе Красногорск на улице Лермонтова. Существовала угроза распространения на расположенные поблизости хозяйственные постройки и частные дома. Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения и другие службы экстренного реагирования. Жильцы были доставлены в пункт временного размещения, - говорится в сообщении.

В ликвидации последствий пожара задействовали 49 человек и 12 единиц техники, включая три бульдозера от лесопожарной службы, которые производят опашку вокруг населенного пункта. Вертолет Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, оснащенный водосливным устройством произвел два сброса воды, общим объемом 6 кубических метров.

Пожар в Красногорске пришлось тушить с воздухаФото: ГУ МЧС России по Сахалинской области

По данным спасателей, в 18:47 по сахалинскому времени возгорание было локализовано. На месте пожара работает оперативная группа под руководством начальника главного управления МЧС России по Сахалинской области Андрея Андреева. Для координации действий сил и средств в главном управлении развернут оперативный штаб.

В работе штаба также принимают участие заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Сергеевич Сидоренко и сотрудники агентства по делам ГО, ЧС и ПБ Сахалинской области.

Администрация Томаринского городского округа организовала горячую линию для пострадавших при пожаре в Красногорске. Телефоны для связи: 8 (42446)31150, 8(42446)31520.