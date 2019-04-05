2019-05-05T07:53:35+03:00
Происшествия

Под Хабаровском не успели спасти от большого пожара гаражи и хозпостройки

Причинами крупного возгорания в селе Ракитном могли быть поджег или неосторожное обращение с огнем
Ольга КИВА
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Под Хабаровском не успели спасти от большого пожара гаражи и хозпостройкиПод Хабаровском не успели спасти от большого пожара гаражи и хозпостройкиФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В селе Ракитном в минувшую субботу, 4 мая, случилось крупное возгорание. О происшествии сообщили очевидцы. Огнеборцы, прибывшие на место происшествия, увидели, что пламя уже успело охватить хозяйственные постройки и гаражи. Огненная стихия могла перекинуться и на другие строения, однако пожарные успели ее остановить.

Пламя успело охватить хозяйственные постройки и гаражи Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Пламя успело охватить хозяйственные постройки и гаражиФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Сообщение о происшествии поступило в 18:00, через 25 минут пламя локализовали, а еще через 20 минут полностью его ликвидировали. Разбор конструкций и проливку огнеборцы закончили в 23:15, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

От огня пострадали шесть гаражей и две хозяйственные постройки Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

От огня пострадали шесть гаражей и две хозяйственные постройкиФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

По предварительным данным от огня пострадали шесть гаражей и две хозяйственные постройки. В общей сложности пламя порезвилось на площади в тысячу квадратных метров. Информации о погибших и пострадавших пока нет. Сотрудники Госпожнадзора выдвигают две версии, почему случился пожар – неосторожное обращение с огнем и поджег.

По предварительным данным, причинами пожара могли быть неосторожное обращение с огнем или поджег Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

По предварительным данным, причинами пожара могли быть неосторожное обращение с огнем или поджегФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU

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