Под Хабаровском не успели спасти от большого пожара гаражи и хозпостройки

В селе Ракитном в минувшую субботу, 4 мая, случилось крупное возгорание. О происшествии сообщили очевидцы. Огнеборцы, прибывшие на место происшествия, увидели, что пламя уже успело охватить хозяйственные постройки и гаражи. Огненная стихия могла перекинуться и на другие строения, однако пожарные успели ее остановить.

Пламя успело охватить хозяйственные постройки и гаражиФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Сообщение о происшествии поступило в 18:00, через 25 минут пламя локализовали, а еще через 20 минут полностью его ликвидировали. Разбор конструкций и проливку огнеборцы закончили в 23:15, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

От огня пострадали шесть гаражей и две хозяйственные постройкиФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

По предварительным данным от огня пострадали шесть гаражей и две хозяйственные постройки. В общей сложности пламя порезвилось на площади в тысячу квадратных метров. Информации о погибших и пострадавших пока нет. Сотрудники Госпожнадзора выдвигают две версии, почему случился пожар – неосторожное обращение с огнем и поджег.