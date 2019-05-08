Два школьника поиграли с зажигалкой, подожгли траву и спалили дом пенсионеров в центре Петропавловска-Камчатского

Случилось все еще первого мая, в Петропавловске-Камчатском, в частном секторе по улице Седова. В среду 11-летняя девочка и семилетний мальчик гуляли в районе своего двора. Соседские дети не уходили далеко от своего дома. Неожиданно один из них нашел на земле зажигалку. Разумеется, о том, что играть с огнеопасным предметом строго запрещено, дети напрочь позабыли. Решили, что достаточно взрослые, чтобы постичь азы пользования зажигалкой.

В итоге школьники подожгли сухую траву. Сильный ветер тут же увеличил площадь распространения пламени. Как итог - огонь мгновенно охватил все сухие растения. Секунда, и языки пламени перебросились на одноэтажный частный дом. Дети испугались и убежали домой. Конечно, родителям о случившемся они не сказали ни слова.

В итоге семья из двух пенсионеров осталась без дома, потому что здание сгорело полностью.

- Тушение пожара осложнило практически полное отсутствие водоснабжения в районе происшествия - гидранты оказались на значительном удалении от места возгорания, - отмечает в разговоре с «КП»-Хабаровск» Юлия Ананьева, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Камчатскому краю. - Жилое здание и стоящее рядом строение хозяйственного назначения спасти не удалось, однако пожарные смогли не допустить распространения огня на соседние дома.

Примечательно, что за действиями детей наблюдали другие соседи. Именно они подтвердили полицейским то, что виновны в пожаре школьники. Тем не менее никто из взрослых не предпринял никаких мер, чтобы предотвратить происшествие.

- Сейчас готовятся материалы для передачи их в отдел по делам несовершеннолетних краевого управления полиции и прокуратуру, - обращает внимание Алексей Машкин, начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Камчатскому краю. - Так как дети не достигли шестнадцатилетия, их невозможно привлечь к ответственности, однако в отношении родителей юных поджигателей может быть возбуждено дело по статье 5.35 КОАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Кроме того, собственник сгоревшего дома имеет право подать в суд на родителей детей для возмещения ему материального ущерба.

В очередной раз стоит напомнить своим детям о том, что играть с огнем – опасно. Разумеется, итог от таких развлечений мог быть еще более плачевным: люди могли лишиться не только своего дома, но и жизней.