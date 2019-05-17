Сергей Фургал рассказал о проблемных объектах Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре обсудили проблемные объекты, о которых в СМИ говорят уже больше года. Раньше говорилось, что их 15. Это стройки социальных объектов, входящих в план долгосрочного социально- экономического развития Комсомольска-на-Амуре. Количество сложных объектов значительно сократилось, практически в три раза. Сейчас их осталось всего 6.

- Отставание по этим объектам от 17 до 148 дней. Это условное отставание. Мы имеем возможность его ликвидировать. Для этого мы здесь и находимся, -говорит Скорей Фургал, губернатор Хабаровского края.

При этом он уточнил, что наиболее сложные 2 из 6 объектов. Но они однозначно будут построены. Речь идет о детской объединенной больнице и онкологическом диспансере. Еще по сетевым стройкам уже найдено решение, как войти в режим и сдать объекты в срок.

О том, что срывается сроки заявил в начале года Юрий Труднев, дальневосточный полпред. Тогда он сказал, что сроки сдачи 15 важных объектов из 18 сорваны. Он поручил разобраться в проблеме, уточнив, что реализация плана по социально-экономическому развитию города ведется неэффективно.