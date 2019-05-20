2019-05-20T05:25:11+03:00
Происшествия

В Хабаровске арестовали создателей финансовой пирамиды из Китая

По данным МВД, от действий подозреваемых пострадали полтора миллиона человек
Борис КОКУРИН
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В Хабаровске арестовали создателей финансовой пирамиды из КитаяВ Хабаровске арестовали создателей финансовой пирамиды из КитаяФото: Мария МИШКИНА
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В Хабаровске двое китайцев - 40-летний мужчина и 66-летняя женщина - были задержаны, пытаясь запутать следы и уйти от наказания. На родине их обвиняют в создании масштабной финансовой пирамиды. Задержанные входили в руководство преступного сообщества.

- Согласно имеющейся информации, для осуществления противоправной деятельности ими была создана коммерческая организация, которая состояла более чем из пятидесяти тысяч сотрудников. По предварительным подсчетам, в результате противоправной деятельности пострадало свыше 1,5 миллиона человек, сумма причиненного ущерба составила порядка 13,4 миллиарда юаней, - рассказала Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

По данным источника в правоохранительных органах региона, в Хабаровск граждане Поднебесной попали из Владивостока.

- Запрос на задержание в отделение Национального центрального бюро Интерпола Управления МВД России по Приморскому краю пришел в рамках приграничного сотрудничества с министерством общественной безопасности КНР в провинции Хэйлунцзян. Когда обвиняемые в пирамидальном селлинге еще только находились в самолете, следующем из Владивостока в краевой центр, их личности уже были установлены, а данные переданы в транспортную полицию пункта назначения. В аэропорту Хабаровска их и задержали. Сопротивления они не оказывали, - сообщил источник «КП»-Хабаровск».

Задержанные отправлены в Приморье и в скором времени будут переданы китайским правоохранительным органам. По законам КНР организаторам грозит лишение свободы вплоть до пожизненного с крупными штрафами и конфискацией имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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