Матч выдался непростым и очень нервным, особенно вторая его половина. Поначалу казалось, что на поле стадиона имени Ленина полностью доминировали гости из Нижнего Новгорода. Они легко переигрывали хабаровских футболистов и создавали множество опасных моментов у ворот хозяев, только за первые десять минут матча мяч мог четыре раза оказаться в сетке ворот хозяев поля. Однако реализовать их они так и не смогли.

Призрачная надежда на стыки осталась: «СКА-Хабаровск» на своем поле переиграл «Нижний Новгород»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Зато свой шанс не упустил Эдуард Булия - на двадцать пятой минуте матча Олег Алейник своей передачей вывел Булию к воротам соперника, и хабаровский форвард низом аккуратно, как на тренировке, отправил мяч в дальний угол. Кстати, именно в этот день Эдуарду исполнилось 28 лет. Дальше были безуспешные, но достаточно опасные попытки нижегородцев сравнять счет, атаки хабаровчан, но счет так и не изменился - 1:0 в пользу армейцев.

- Ребята целиком и полностью выполнили установку, на поле не было равнодушных. Мы долго разбирали «Нижний Новгород», знали, как они ведут игру, как контролируют мяч. Очень быстрая линия атаки у них, но проблемы в обороне. Атакуют большой группой, и появляются свободные зоны для ответной атаки, чем мы и воспользовались, - отметил Алексей Поддубский, главный тренер ФК «СКА-Хабаровск». - Мы сегодня выходили с одной задачей - победить.

Призрачная надежда на стыки осталась: «СКА-Хабаровск» на своем поле переиграл «Нижний Новгород»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Сейчас «СКА-Хабаровск» находится на шестой строчке турнирной таблицы. От четвертого места, на котором по-прежнему стоит «Нижний Новгород», армейцев отделяет всего одно очко, пятую строку занимает «Чертаново» с такой же суммой очков, как и хабаровская команда.

Несмотря на предыдущие поражения, на выезде для СКА все еще остается возможность выйти в зону стыков и пробиться в ПФЛ. Разумеется, им необходимо выиграть следующий матч с «Армавиром».

- Мы не отбрасывали мысли о том, нужно добиться победы над «Нижним» и постараться победить в Армавире, а там уже как бог даст. Да, не все от нас зависит, но нам нужно играть с «Армавиром» только на победу, и мы будем стараться это делать, - подчеркнул Эдуард Булия, нападающий «СКА-Хабаровск» после игры с «Нижним Новгородом».

Призрачная надежда на стыки осталась: «СКА-Хабаровск» на своем поле переиграл «Нижний Новгород»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Игра с «Армавиром» пройдет 25 мая, на чужом поле в 15 часов по московскому времени. Это последний матч этого сезона, если, разумеется, каким-то чудом, хабаровчанам не удастся попасть в стыки.