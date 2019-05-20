Ужасы эльбанской больницы: Сергею Фургалу показали, где лечат жителей поселка в Хабаровском крае

НЕ СЪЕМОЧНАЯ ПЛОЩАДКА

Плесень на стенах, отсутствие горячей воды, старое оборудование и закрытая на ключ часть этажа. В правом корпусе разруха, где можно снимать фильмы ужасов без особых декораций, а в левом крыле операционная. Действующая операционная. И это лишь часть проблем, которые удалось обнаружить губернатору, приехавшему в единственную больницу Эльбана.

В правом корпусе разруха, где можно снимать фильмы ужасов, без особых декораций, а в левом крыле операционнаяФото: Мария ИГНАТЬЕВА

- Когда несколько лет назад пошли дожди, у нас потолок «потек». Бегали с ведрами и тряпками. Нам тогда сказали своими силами справляться. Мы здесь сами, без чьей-то помощи ремонт делали. К большому счастью, операционная не потекла. Это чудо какое-то, - говорят медработники операционного отделения заблудившимся журналистам.

В год на оплату коммунальных платежей больница тратит почти 10 миллионов рублейФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Ремонта здесь не было с самого открытия больницы. Ее построили в 1989 году, с тех пор, как говорят местные, не закупалось ни оборудование, ни мебель. Рассчитано медицинское учреждение на 300 тысяч человек, а население в небольшом поселке Эльбан чуть больше 11 тысяч. Зачем такая большое? Непонятно и по сей день. Общая площадь здания около пяти с половиной тысяч квадратных метров, при этом достаточно было бы чуть больше тысячи. Казалось бы, больше - не меньше, но ведь и траты на его обслуживание высокие. В год на оплату коммунальных платежей больница тратит почти 10 миллионов рублей. Руководство говорит, что тарифы на этот вид услуг выше, чем в соседнем Амурске. А сейчас, к слову, правительство и без того ищет способы сократить расходы из краевого бюджета.

Ремонта здесь не было с самого открытия больницыФото: Мария ИГНАТЬЕВА

ШЕСТЕРО УМЕРЛИ, ОДИН УЕХАЛ

Эта больница - филиал ЦРБ, что стоит в Амурске - районном центре. Он находится в 50 минутах езды от Эльбана. Именно туда отвозят пациентов, если им нужна сложная операция или, как это чаще всего бывает, нет нужного специалиста. Но бывали случаи, что приезжающих с острой болью людей в Амурске не принимали. Мол, прописка Эльбана, туда и езжайте. Только за последние несколько месяцев к руководству поступило четыре такие жалобы. Но принимать в родном поселке могут не всегда. Врачей категорически не хватает, некоторых специалистов нет. Например, вместо кардиолога здесь врачи, которые хоть немного понимают в работе сосудов и сердца.

Врачи пожаловались на старое оборудование, а пациенты на нехватку специалистовФото: Мария ИГНАТЬЕВА

- У нас всего два терапевта. Люди ко многим попасть не могут. Я зубной врач, единственный в поселке. Ко мне вообще не пробиться, за полтора месяца запись. А если я заболею? Кабинет просто закрыт. И так со многими специалистами, - говорит Валентина Парашутина, врач стоматолог.

Плесень на стенах, отсутствие горячей воды, старое оборудование и закрытая на ключ часть этажаФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Сейчас в больнице всего 19 докторов, это 49% от необходимого минимума. Круглосуточный стационар рассчитан на 40 коек, руководство утверждает, что этого хватает, врачи отмалчиваются, опуская глаза в пол.

- План оперативного лечения расписан на месяц вперед. Попасть к нам можно, мы стараемся никому не отказывать, тем более экстренным больным. Но людей с серьезными травмами мы отправляем в травматологическое отделение в Амурск. Остальных мы оперируем на месте, вернее, оперировали до увольнения моего коллеги,- поправил себя Олег Чурилов, единственный хирург эльбанской больницы. - Сейчас в одни руки это сделать сложно. В операционной я и две медсестры. Этого категорически недостаточно. Как минимум нужен второй хирург.

. Рассчитано медицинское учреждение на 300 тысяч человекФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Однако в действительности на одного пришедшего специалиста приходится несколько увольнений. За этот год из филиала ЦРБ уволились шесть человек - они уехали, еще один умер.

ДОРОГУ МОЛОДЫМ!

Проходя по больнице, отличить врача от пациента можно лишь по белому халату. Большинство докторов – люди преклонного возраста. Медсестры говорят, что самому старшему врачу больше 80 лет.

- А чего вы, молодые, на врачей не учитесь? Работа сложная, конечно, но есть и плюсы. Знаете, какие практические знания у нас можно получить, - обращаются к журналисту сотрудники больницы.

Однако, завидев губернатора, тут же забывают обо всех плюсах своей работы.

- Сергей Иванович, нам бы УЗИ-аппарат купить! У нас совсем старый! Больница в ужасном состоянии, ремонт нужен, и воды горячей нет! Врачей не хватает, работать некому, - поочередно обращаются к Сергею Фургалу врачи и медсестры.

Глава региона кивает и вопрошающе глядит на министра здравоохранения, который виновато говорит «Я к вам зайду», в ответ лишь слышит короткое «Конечно, зайдете».

- Если нужен аппарат УЗИ, то мы его купим, - заверяет Сергей Фургал, губернатор Хабаровского рая. - Проблемы-то в этом нет. А ремонт начнем после Нового года. Сначала на пятом этаже капитальные работы проведем, мебель новую закупим, все, как положено, сделаем. А потом на четвертый перейдем, и так до самого низа. Здесь должна быть чистая горячая и холодная вода. Помещение должно соответствовать санитарно-технической норме. Поставить соответствующее оборудование тоже нужно. Постараемся все это сделать.

Пообещал губернатор решить вопрос и с кадровым голодомФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Пообещал губернатор решить вопрос и с кадровым голодом. Привлечь молодых специалистов. Однако, как это сделать, пока непонятно.

ДЕНЕГ НЕТ, НО...

Ориентировочная стоимость работ - 20 миллионов рублей за этаж. Такую цифру назвали руководители больницы. В общем, получится 100 миллионов рублей. Строительство нового медицинского учреждения, а такой вариант тоже рассматривался, обошлось бы минимум в полмиллиарда. Но пока принято решение «работать, с чем есть».

Эта больница филиал ЦРБ, что стоит в Амурске – районном центреФото: Мария ИГНАТЬЕВА

- Сегодня кроме лозунгов нужны еще и ресурсы, а ресурсов нет. В этом году в больнице мы сделали крышу. Протечек пока не было, но пойдут дожди, и проверим, как все отремонтировано. В этом году 600 тысяч рублей заложили на проектирование пятого этажа, после этого будет понятно, во сколько обойдется ремонт. В 2020 году сюда уже зайдет ремонтная бригада. Менять руководство мы не будем, дело не в них, а в финансировании. Денег просто не хватает, - говорит Александр Витько, министр здравоохранения Хабаровского края.

Эта больница филиал ЦРБ, что стоит в Амурске – районном центреФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Называть сроки окончания ремонтных работ пока рано. Еще нет ни проектно-сметной документации, ни понимания, где взять столько денег, чтобы провести аукцион и найти подрядчика. Ясно лишь то, что ремонт делать нужно, как и искать возможность завезти сюда молодые кадры. Поселок хоть и небольшой, но здесь живут люди, которые уезжать не намерены, которые готовы побороться за развитие своего населенного пункта.