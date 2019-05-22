2019-05-23T08:35:03+03:00
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Вы нам не подходите: как пройти успешное собеседование в Хабаровске

Слушайте прямой эфир 23 мая на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВЭдуард Грищук
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Вы нам не подходите: как пройти успешное собеседование в ХабаровскеВы нам не подходите: как пройти успешное собеседование в ХабаровскеФото: Борис КОКУРИН
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Почему мы должны принять на работу именно вас? Как часто вы слышали эту фразу и как часто не знали, что ответить? Успешное собеседование во многом зависит от нас самих. И, конечно, все начинается с составления резюме. Стоит указать что-то лишнее- и звонка не поступит. В гостях радио «Комсомольская правда» - Хабаровск» - HR-специалист Ирина Мирончук. С 8 до 9 утра она рассказала, к каким уловкам прибегают соискатели, чтобы понравиться работодателю, в каком случае можно получить категоричный отказ и как не провалить интервью.

Вы нам не подходите: как пройти успешное собеседование в Хабаровске Фото: Ульяна КОСКИНА

Вы нам не подходите: как пройти успешное собеседование в ХабаровскеФото: Ульяна КОСКИНА

А уже с 9:00 до 10:00 мы завершили четверг на мажорной ноте. Каверами и авторскими песнями порадовала группа «Двое».

Впервые авторские песни группы «Двое» прозвучали на радио «КП»-Хабаровск» Фото: Ульяна КОСКИНА

Впервые авторские песни группы «Двое» прозвучали на радио «КП»-Хабаровск»Фото: Ульяна КОСКИНА

Смотрите видеотрансляцию здесь: https://www.youtube.com/channel/UCVb1biijIISZ-_7VIiJCCDg

Эфир 23_05_19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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