Больше тысячи сотрудников ФСБ ловили террористов под Хабаровском

Легенда учений проста: условные террористы действовали сразу по многим направлениям, одна из боевых групп захватила мост через Амур, когда же им попыталась помешать местная охрана – взяли заложников.

Антитеррористические учения в ХабаровскеФото: Оперативная съемка

Затем ворвались в одну из Хабаровских школ и заминировали ее. В то же время второй отряд боевиков в районе станции Корфовская напал на эшелон, перевозивший солдат.

Антитеррористические учения в ХабаровскеФото: Оперативная съемка

В ходе операции по обезвреживанию террористов было задействовано более тысячи человек из всех силовых ведомств региона: ФСБ, пограничники, росгвардейцы, полиция, военные. Привлекалось свыше 150 единиц техники, 4 воздушных судна и 7 катеров.

Антитеррористические учения в ХабаровскеФото: Оперативная съемка

Также в учениях приняли участие представители правительства края и администрации поселка.

Руководство учениями, которые длились два дня, осуществлял краевой оперативный штаб, входящий в состав Национального антитеррористического комитета.

Антитеррористические учения в ХабаровскеФото: Оперативная съемка

- Главной целью таких учений является совершенствование навыков межведомственной работы в ходе подготовки и проведения контртеррористической операции. Регулярные тренировки помогают нам совершенствовать навыки, позволяя в будущем принимать эффективные решения. Кроме того, в ходе учений мы получаем возможность оценить уровень готовности подразделений силовых ведомств и органов исполнительной власти, выявить и устранить возможные недостатки, что, в конечном счете, позволяет повысить уровень защищенности жителей края, а также безопасность различных объектов и инфраструктуры региона в целом, - рассказал Сергей Курдуков, руководитель аппарата оперативного штаба в Хабаровском крае.

Антитеррористические учения в ХабаровскеФото: Оперативная съемка

Все действия силовиков в ближайшее время будут тщательно проанализированы и на их основе выработаны рекомендации, которые помогут усовершенствовать меры и способы борьбы с терроризмом.

Антитеррористические учения в ХабаровскеФото: Оперативная съемка

Напомним, что в прошлые годы подобные учения проходили на крупных энергообъектах города и «Платинум арене».