Wonderland по-хабаровски: в парке «Северном» открылась настоящая «Страна чудес»

Одним из сюрпризов ко дню рождения Хабаровска станет открытие детского тематического парка. «Страна Чудес» или Wonderland - территория, наполненная героями сказок и мультфильмов - тут среди ветвей деревьев прячутся застенчивые гномы и каменные гиганты, рядом с замком ждут лошади, запряженные в карету-тыкву, а возле ведьминой лачуги поселились гигантские пауки. Красная королева надменно стоит посреди аллеи, окруженная Мартовским зайцем, Чеширским котом, Соней, Гусеницей и огромными чашками и блюдцами. Еще на территории парка разместили целых три замка, логово дракона, пещеру, домик колдуньи, сказочный лес, различные игровые аттракционы и многое другое.

Детский парк с персонажами из мультфильмов, замками, сказочным лесом и аттракционами примет первых маленьких посетителей.Фото: Администрация Хабаровска

По заявлениям администрации парка, в «Стране чудес» дети смогут не только гулять и развлекаться, но и учиться рисовать, танцевать и петь - для этого организуют работу специальных студий и мастер-классов.

- Возможности парка позволяют проводить масштабные праздники. У нас уже есть несколько сценариев для мероприятий, которые будут составлять основную программу на сезон, - рассказал креативный директор детского развлекательного комплекса Александр Марс. - Но вместе с этим мы разрабатываем новые квесты и шоу. Открою секрет - парк будет немного видоизменяться по мере прохождения сезона, в октябре-ноябре мы начнем готовиться к новогодним праздникам.

В пресс-службе городской мэрии уточнили, что сейчас в Хабаровске реализуются несколько инвестиционных проектов развлекательной направленности - среди них строительство «Космопорта» в парке имени Гагарина, а также благоустройство городской набережной и строительство аквапарка. «Страна чудес» - это один из инвестиционных объектов. Муниципалитет предоставил землю, помогал в вопросах подключения к коммуникациям. Сейчас тематический парк полностью готов к приему посетителей, которые ждали открытия целых два года.

«Страна чудес» будет работать четыре дня в неделю: со среды по воскресенье. Входной билет обойдется хабаровчанам в 400-450 рублей.