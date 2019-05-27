2019-05-27T06:41:21+03:00
Спорт

Остаемся в ФНЛ: «СКА-Хабаровск» с треском провалили игру с «Армавиром»

Аутсайдер чемпионата обыграл армейцев со счетом 2:0 [видео]
Борис КОКУРИН
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Остаемся в ФНЛ: «СКА-Хабаровск» с треском провалили игру с «Армавиром»Остаемся в ФНЛ: «СКА-Хабаровск» с треском провалили игру с «Армавиром»Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"
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Этот матч мог стать решающим для «СКА-Хабаровск», тем более что в этот день, даже в это же самое время, играли наши основные конкуренты за попадание в стыковочные матчи. Несмотря на череду поражений, армейцы все еще сохраняли шансы выйти в «стыки» и побороться за место в «Премьер-лиге» отечественного футбола. «Армавир» в свою очередь боролся за то, чтобы остаться в лиге, зависнув у опасной черты команд, готовых покинуть ФНЛ.

Стоит отметить, что «Армавир» в этом сезоне стал для хабаровской команды соперником принципиальным, напомним, что сезон начался именно с игры «СКА-Хабаровск» - «Армавир», где наши футболисты вчистую разгромили эту команду. Но проигравшие с поражением не смирились, и весь сезон их тренерский штаб требовал засчитать армейцам техническое поражение из-за участия в матче Ираклия Квеквескири, получившего в предыдущей игре красную карточку.

«Армавир» дошел до спортивного арбитражного суда в Лозанне, который отказался удовлетворить жалобу команды.

- Мы удовлетворены решением спортивного арбитража, - подчеркнул Алексей Кандалинцев, генеральный директор ФК «СКА-Хабаровск». - Непростая история, которая длилась практически весь сезон, завершилась так, как мы и ожидали. В очередной раз нам при поддержке наших партнеров удалось доказать свою правоту. В произошедшем не было вины «СКА-Хабаровск», и мы ни в коем случае не могли допустить, чтобы наших ребят лишили победы, добытой в первом туре в честном поединке на футбольном поле. С нашей позицией согласились сначала юрисдикционные органы Российского Футбольного Союза, а теперь и спортивный арбитражный суд. Для нас особенно важно, что CAS вынес решение до окончания спортивного сезона, что позволит избежать в будущем каких-либо кривотолков по этому вопросу. Волею календаря сезон мы завершаем выездной игрой против ФК «Армавир». Сегодняшний матч в турнирном плане важен обеим командам и должен пройти в честной борьбе.

Действительно, первый тайм принципиального матча борьбой был насыщен. Несмотря на активный прессинг хозяев поля, СКА держался и даже сумел создать несколько острых моментов у ворот «Армавира». Во втором тайме хабаровскую команду как подменили. На 55 минуте забили первый гол в ворота армейцев, на 79 минуте, с пенальти, - второй. Счет 2:0 не изменился до конца игры. Как предполагают болельщики, злую шутку с хабаровчанами сыграли итоги матча конкурентов, в частности, команд «Нижний Новгород» - «Мордовия».

- Прежде всего, хочу поздравить хозяев с победой и с сохранением прописки в первой лиге. Значит, эта победа им была нужнее. Во втором тайме я свою команду просто не узнал - откровенно провалили вторую половину. Видимо, сказалось объявление диктора, что «Нижний Новгород» выигрывает 3:0. Все просто бросили весла, - отметил Алексей Поддубский, главный тренер ФК «СКА-Хабаровск».

В итоге сейчас «СКА-Хабаровск» с 58 очками занимает 7 строчку чемпионата, «стыки» для хабаровчан в этом году заказаны. Есть надежда, что на следующий год команда под руководством Алексея Поддубского все-таки соберется и сможет вырваться в высший дивизион российского футбола. Несмотря ни на что, это был неплохой сезон со своей интригой и интересным футболом.

Алексей Поддубский "Армавир" - "СКА-Хабаровск" (2:0).

ИСТОЧНИК KP.RU

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