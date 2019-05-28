«Амурские волны 2019» в Хабаровске: список участников, расписание концертов

Концерты военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» в Хабаровске будут идти целую неделю. Всего в краевую столицу прибыли 11 оркестров, более 500 музыкантов. Четыре коллектива – зарубежные.

Это «Дольнемчанка» из Чешской Республики. Коллективу недавно исполнилось 140 лет, создали его в небольшом городке Долни Немчи в 1876 году. Для жителей города и гостей фестиваля чехи подготовили очень интересную программу, которая позволит познакомиться с богатой музыкальной культурой республики. Кстати, чешские оркестры пользуются заслуженной популярностью в мире.

Уже третий раз подряд на фестиваль «Амурские волны 2019» в Хабаровск приезжают музыканты оркестра кельтских волынок и барабанов стран Евросоюза. В этом году кельты подготовили что-то новенькое. Подробностей они не разглашают – сюрприз.

Гости из Казахстана тоже давние участники военно-музыкального фестиваля в краевом центре. В этом году свое участие подтвердили оркестр Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Республики Казахстан.

Будут и китайские музыканты. На этот раз военной музыкой хабаровчан порадует Женский духовой оркестр «Лебедь» Высшего педагогического колледжа учителей дошкольного образования из Харбина.

Что касается отечественных музыкантов, то впервые в фестивале «Амурские волны 2019» примет участие Военный оркестр штаба Уральского округа войск национальной гвардии из Екатеринбурга. Он славен яркими и уникальными аранжировками как классических, так и современных произведений.

Воспитанники Московского военно-музыкального училища имени Валерия Халилова прибудут в город в новом, расширенном составе. Суворовцы давно уже стали любимцами публики самых престижных российских концертных площадок. Им же доверяют открывать парад Победы на Красной площади.

Также в рамках фестиваля пройдет концерт симфонического образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии России и солиста Московской филармонии, профессора Кеменского университета Республики Корея, пианиста Сергея Тарасова. Он же сыграет с Дальневосточным симфоническим оркестром.

В Хабаровске пройдут мастер-классы участников и гостей фестиваля. В краевом колледже искусств руководитель оркестров суворовцев Михаил Мельник раскроет секреты мастерства военных музыкантов, а участник «Амурских волн 2014», дирижер Северной армии Сухопутных сил самообороны Японии Като Есиюки проведет творческую встречу.

Программа фестиваля «Амурские волны 2019»

28 мая (вторник)

В 14:00 участники фестиваля посетят Аллею военных музыкантов в парке имени Гагарина.

В 19:00 в Городском дворце культуры пройдет концерт Центрального оркестра Министерства обороны Российской Федерации, солистов из Москвы и Хабаровска.

В хабаровском краевом цирке в это же время будут выступать Оркестр кельтских волынок и барабанов стран Евросоюза и духовой ансамбль «Дольнемчанка» из Чешской Республики.

29 мая (среда)

В 20:00 на площади Славы состоится первое представление фестиваля и фейерверк.

30 мая (четверг)

В 12:00 на площадке перед кафедральным собором Хабаровска пройдет представление для военнослужащих срочной службы.

В 18:30 в концертном зале Хабаровской краевой филармонии пройдет концерт Дальневосточного симфонического оркестра Хабаровской краевой филармонии и солиста Московской филармонии Сергея Тарасова.

В 20:00 на площади перед Спасо-Преображенским кафедральным собором начнется второе представление фестиваля с праздничным фейерверком.

31 мая (пятница)

В 16:00 в Городском дворце культуры состоится праздничный концерт, посвященный 161 годовщине основания Хабаровска.

В 19:00 в «Платинум Арене» пройдет дефиле-представление военных оркестров.

1 июня (суббота)

В 11:00 с площади Ленина стартует театрализованное шествие, посвященное годовщине основания Хабаровска, в котором пройдут и гости военно-музыкального фестиваля.

В 18:00 в «Платинум Арене» начнется дефиле-представление военных оркестров участников фестиваля.

2 июня (воскресенье)

В 15:00 от площади Ленина до Комсомольской площади пройдет марш-парад военных оркестров.

В 16:00 на Комсомольской площади начнутся концертные выступления военных оркестров

В 17:00 в Хабаровской краевой филармонии пройдет концерт для военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации. Для них сыграет симфонический образцово-показательный оркестр ведомства и солист Московской филармонии Сергей Тарасов.

Как предупреждают организаторы, в программе возможны изменения, чтобы не попасть впросак, лучше свериться с программой фестиваля «Амурские волны 2019» на официальном сайте мероприятия.