Дальний Восток захлестнула череда минирований

Во вторник, 28 мая, сотрудники чрезвычайных ведомств получили сообщения о минировании аэропортов в Южно-Сахалинске и Петропавловске-Камчатском. Пассажиров экстренно эвакуировали, их рейсы отложили.

- В 11:00 в аэропорт «Южно-Сахалинск» поступило анонимное сообщение о минировании. Всех сотрудников и пассажиров оперативно эвакуировали из аэровокзала и багажного терминала, - рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

В это же время взрывотехники с кинологами работали в аэропорту столицы Камчатки. Как и следовало ожидать, специалисты не нашли угрозы для безопасности и жизни людей. Они работали в воздушных гаванях около полутора часов, после чего работа аэропортов возобновилась.

Однако лишь на этом телефонные террористы не остановились. Следующим городом в их списке стал Хабаровск. В районе обеда и там произошла эвакуация людей и персонала. Однако после проверки оказалось, что никакой бомбы на территории воздушной гавани нет. Все эти сообщения - лишь чья-то злая шутка или желание сорвать работу аэропорта.

Впрочем, сообщения, которые поступали в полицию, касались не только воздушной гавани. В Комсомольске-на-Амуре злоумышленники закидывали полицейских и диспетчеров экстренной службы «112» сообщениями о минировании.

- Говорили, что бомбы заложены в нескольких торговых центрах и в мэрии Комсомольска. В общей сложности, говорилось об 11 точках. Во всех этих местах работа была приостановлена примерно на 1,5 часа, - рассказал Иван Лаврентьев, начальник пресс-службы мэрии Комсомольска-на-Амуре.

Сейчас полицейские проводят проверку по данным сообщениям.