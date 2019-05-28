2019-05-28T15:00:00+03:00
Общество

Где пройдут открытые концерты фестиваля «Амурские волны 2019» в Хабаровске

На фестивале «Амурские волны 2019» в Хабаровске будет пять открытых концертов
Мария ИГНАТЬЕВА
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Где пройдут открытые концерты фестиваля «Амурские волны 2019» в ХабаровскеГде пройдут открытые концерты фестиваля «Амурские волны 2019» в ХабаровскеФото: организаторы
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Жители краевой столицы, уже который год с нетерпением ждут фестиваль «Амурские волны 2019» в Хабаровске. В этом году в общей сложности в рамках мероприятия пройдет больше десяти преставлений. Однако часть из них посетить можно будет лишь по билетам или пригласительным. «Комсомолка» выяснила, где пройдут открытые концерты фестиваля «Амурские волны 2019» в Хабаровске, и публикует полный список.

29 мая

Первое представление фестиваля, праздничный фейерверк.

Место: Архитектурный комплекс Площадь Славы (перед Спасо-Преображенским кафедральным собором ).

Время: с 20:00 до 22:00.

30 мая

Представление фестиваля для военнослужащих срочной службы.

Место: Архитектурный комплекс Площадь Славы (перед Спасо-Преображенским кафедральным собором )

Время: с 12:00 до 14:00.

Второе представление фестиваля, праздничный фейерверк.

Место: Архитектурный комплекс Площадь Славы (перед Спасо-Преображенским кафедральным собором ).

Время: с 20:00 до 22:00.

1 июня

Марш-парад военных оркестров-участников Фестиваля.

Место: Архитектурный комплекс Площадь имени Ленина.

Время: 11:00.

2 июня

Марш-парад военных оркестров-участников Фестиваля.

Место: по улице Карла МарксаМуравьева-Амурского, от площади имени Ленина до Комсомольской площади.

Время: с 15:00 до 16:00.

Концертные выступления военных оркестров-участников Фестиваля.

Место: Комсомольская площадь.

Время: с 16:00 до 21:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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