Где пройдут открытые концерты фестиваля «Амурские волны 2019» в Хабаровске
Жители краевой столицы, уже который год с нетерпением ждут фестиваль «Амурские волны 2019» в Хабаровске. В этом году в общей сложности в рамках мероприятия пройдет больше десяти преставлений. Однако часть из них посетить можно будет лишь по билетам или пригласительным. «Комсомолка» выяснила, где пройдут открытые концерты фестиваля «Амурские волны 2019» в Хабаровске, и публикует полный список.
29 мая
Первое представление фестиваля, праздничный фейерверк.
Место: Архитектурный комплекс Площадь Славы (перед Спасо-Преображенским кафедральным собором ).
Время: с 20:00 до 22:00.
30 мая
Представление фестиваля для военнослужащих срочной службы.
Место: Архитектурный комплекс Площадь Славы (перед Спасо-Преображенским кафедральным собором )
Время: с 12:00 до 14:00.
Второе представление фестиваля, праздничный фейерверк.
Место: Архитектурный комплекс Площадь Славы (перед Спасо-Преображенским кафедральным собором ).
Время: с 20:00 до 22:00.
1 июня
Марш-парад военных оркестров-участников Фестиваля.
Место: Архитектурный комплекс Площадь имени Ленина.
Время: 11:00.
2 июня
Марш-парад военных оркестров-участников Фестиваля.
Место: по улице Карла Маркса – Муравьева-Амурского, от площади имени Ленина до Комсомольской площади.
Время: с 15:00 до 16:00.
Концертные выступления военных оркестров-участников Фестиваля.
Место: Комсомольская площадь.
Время: с 16:00 до 21:00.
ИСТОЧНИК KP.RU