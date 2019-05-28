2019-05-28T14:57:33+03:00
Общество

Салют на День города Хабаровска в 2019 году: где посмотреть, в какое время начало

Публикуем где посмотреть салют на День города Хабаровска 2019
Мария ИГНАТЬЕВА
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Салют на День города Хабаровска 2019: впервые фейерверк будут запускать под музыкуСалют на День города Хабаровска 2019: впервые фейерверк будут запускать под музыкуФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Хабаровск отметит свой 161-й День рождения 1 июня 2019 года. До праздничного события осталось совсем немного времени. Власти уже вовсю готовятся, чтобы сделать этот День рождения красочным и незабываемым. А самое ожидаемое в этом празднике, конечно же, салют. Публикуем где и когда можно посмотреть салют на День города Хабаровска 2019.

Начнется салют на День города Хабаровска 2019 в 21:45. Запустят его с трех барж около Амурского утеса, откуда будет открываться живописный вид. Удобно смотреть также будет и около ледового дворца, который находится рядом с колесом обозрения.

Власти пообещали, что длиться салют на День города Хабаровска 2019 будет 13 минут, а сопровождать залпы будет музыка. Для этого в трех местах по городу установят мощные колонки, из которых и будут звучать праздничные песни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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