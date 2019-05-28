2019-05-28T14:59:51+03:00
Общество

День города Хабаровска 2019: полная программа мероприятий

Публикуем список мероприятий, куда сходить, и что посмотреть на День города Хабаровска 2019
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Праздничное шествие, «Амурские волны» и салют под музыку: программа мероприятий на День города Хабаровска 2019Праздничное шествие, «Амурские волны» и салют под музыку: программа мероприятий на День города Хабаровска 2019Фото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

В краевой столице 1 июня отпразднуют День города Хабаровска 2019. В этом году ему исполнится 161 год. Уже традиционно праздник выпадает на даты проведения «Амурских волн», поэтому программа мероприятий пересекается.

Начнут праздновать День города Хабаровска 2019 в 10:00. В это время начнется праздничное шествие. Колонна стартует с Комсомольской площади, и пройдя по Муравьева-Амурского – Карла Маркса, доберется до площади имени Ленина.

В 11:00 на главной площади края начнется концерт участников фестиваля «Амурские волны 2019» в Хабаровске.

В это же время, в 11:00 начнется акция Акция «Шаги здоровья» на тему: «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний». Вход в краевой музей им. Гродекова

В 12:00 откроется выставка «Хабаровск – сердце Дальнего Востока».

В 13:00 на нижних городских прудах организуют праздничный концерт, посвященный 161-ой годовщине со дня образования города Хабаровска «С днем рождения, любимый Хабаровск!»

В 14:00 начнется праздничный концерт на площади имени Ленина. Параллельно развлекательная программа будет организована и на Комсомольской площади.

В 15:00 начнется арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск». Проходить он будет вдоль улицы Муравьёва-Амурского.

В 21:45 в небо над Хабаровском окрасится в яркие разноцветные огни. С барж у набережной Амура запустят салют.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Многоликая рецедивистка заработала на хабаровских пенсионерах четверть миллиона рублей
«Восточное кольцо России» охватило туры по Хабаровскому краю
Авиакомпанию оштрафовали за задержку рейса на Сахалине
По рекам в Хабаровском крае начнут курсировать «Нептуны»
Команда из Хабаровского края отличилась на WorldSkills Russia в Казани
В Комсомольске после сокращений останутся без работы больше двух тысяч человек
Мирян в Хабаровске научат звонить в церковные колокола
Продавец козлят в Биробиджане остался в убытке из-за мошенников
Об угрозе в заповедных лесах предупреждают в Хабаровском крае
Легендарный олимпийский чемпион провел мастер-класс для хабаровских гимнастов
В Хабаровском крае спасли 38 человек из дома с горящим подвалом
Дороги на хабаровских погостах отремонтируют до конца июля
В Биробиджане закроют железнодорожный переезд «Западный»
Бухгалтер в Хабаровске беспардонно запустил руку в чужой карман
Недетские проблемы создал сам себе подросток из Биробиджана
Собака погибла во время пожара в одной из квартир Биробиджана
Погода в Хабаровске на 28 мая 2019 года: днем до +17, временами сильный дождь
Неизвестный водитель в Хабаровске чуть не погубил пять пассажиров
Ищущих работу приглашают на ярмарку вакансий в Хабаровске