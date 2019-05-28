День города Хабаровска 2019: полная программа мероприятий

В краевой столице 1 июня отпразднуют День города Хабаровска 2019. В этом году ему исполнится 161 год. Уже традиционно праздник выпадает на даты проведения «Амурских волн», поэтому программа мероприятий пересекается.

Начнут праздновать День города Хабаровска 2019 в 10:00. В это время начнется праздничное шествие. Колонна стартует с Комсомольской площади, и пройдя по Муравьева-Амурского – Карла Маркса, доберется до площади имени Ленина.

В 11:00 на главной площади края начнется концерт участников фестиваля «Амурские волны 2019» в Хабаровске.

В это же время, в 11:00 начнется акция Акция «Шаги здоровья» на тему: «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний». Вход в краевой музей им. Гродекова

В 12:00 откроется выставка «Хабаровск – сердце Дальнего Востока».

В 13:00 на нижних городских прудах организуют праздничный концерт, посвященный 161-ой годовщине со дня образования города Хабаровска «С днем рождения, любимый Хабаровск!»

В 14:00 начнется праздничный концерт на площади имени Ленина. Параллельно развлекательная программа будет организована и на Комсомольской площади.

В 15:00 начнется арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск». Проходить он будет вдоль улицы Муравьёва-Амурского.

В 21:45 в небо над Хабаровском окрасится в яркие разноцветные огни. С барж у набережной Амура запустят салют.