Мы хотим строить дома, которые украсят Хабаровск

В феврале федеральный застройщик «Талан» начал строить свой первый проект в Хабаровске - современный дом комфорта-класса “Поколения” в переулке Батарейном. На подходе - новости о следующем проекте: компания готовится к старту строительства целого квартала, который станет одним из крупнейших в Хабаровске. Мы попросили ответить на вопросы заместителя генерального директора компании “Талан” по маркетингу Наталью Гарифуллину.

- Наталья, пожалуй, самый ожидаемый проект «Талана» в Хабаровске - это застройка ГУПРовского городка. Площадь внушительная - более 5 га. Расскажите, какие цели ставите перед собой?

- ГУПРовский городок находится в самом центре, и мы хотим создать здесь «новый центр» Хабаровска. Строить, не учитывая интересы жителей - неправильно. Поэтому планируем проектировать функционал площадки с учетом мнения хабаровчан, собранного по итогам исследования урбанистов. В идеале должна получиться зона, где можно отлично провести время и которая будет доступна всем, а не только жителям нового ЖК.

- Прежде чем начать строительство, вы должны расселить старые дома. Как идет процесс?

- На территории ГУПРа находится 29 домов, которые подлежат сносу согласно договору о развитии застроенной территории. Мы расселим их в 5 этапов, первый из которых почти завершен. Первые 50 семей уже сменили жилье в деревянных домах на благоустроенные квартиры. По состоянию на 29.05.2019 расселены 37 квартир из 40 в домах, попадающих на территорию 1 очереди застройки. Расселение идёт с опережением (установленный компанией срок по первой очереди - декабрь 2020 года). Информация об этапах расселения и застройки доступна на сайте администрации Хабаровска.

- «Талан» хорошо известен как застройщик в европейской части страны. Как давно вы работаете на востоке?

- Наша компания создана в 2002 в Ижевске, а работать восточнее Урала мы начали в 2016 году с Тюмени. За 2 года добавились Хабаровск и Владивосток, а также Новосибирск, Ханты-Мансийск и Нижневартовск. Проекты в этих городах находятся в разной стадии проектирования и строительства. Наша стратегия – не просто лидерство по географическому охвату, а создание комфортной, безопасной и технологичной городской среды. Разрабатывая проекты, мы всегда учитываем особенности региона.

- Хабаровск похож на другие города, где вы работаете?

- Для российских городов, в том числе для Дальнего Востока, характера монотонная серая застройка, большие объемы ветхого жилья. Как застройщик мы готовы менять города к лучшему. Поэтому «Талан» привлекает ведущие российские и зарубежные архитектурные бюро и реализует решения, которые гармонично вписываются в окружающую среду и по-настоящему украшают город, делают его современнее и ярче.

- Такой подход приносит результат?

- Да. Один из примеров – Набережные Челны, где мы работали над проектом нового микрорайона вместе вместе с урбанистами, архитекторами и жителями города. Мы провели семинар, где горожане, представители власти и бизнеса обсуждали с экспертами проблемы района и города, искали решения. Полученные предложения легли в основу проекта. Выход в Тверь мы тоже начали совместно с центром прикладной урбанистики: исследовали город и локацию. Выяснили, что в городе большой недостаток площадок для досуга, поэтому совместно с архитектурным бюро открыли сквер для отдыха и организации событий. Он пользуется большой популярностью, теперь жители сами проводят там мероприятия.

- Когда начнутся продажи квартир в новом квартале на ГУПРе?

- О точной дате можно будет узнать на нашем сайте хабаровск.талан.рф, в группах в «ВКонтакте» и Instagram, по телефону 938-938.

- 1 июля российские застройщики переходят на работу с эскроу-счетами. Правда, что квартиру в доме “Поколения” можно купить уже по новой схеме?

- Да, первым объектом “Талана” в Хабаровске, где можно приобрести квартиру по этой схеме, станет дом «Поколения». Деньги дольщиков, купивших квартиру по эскроу, будут храниться на специальном счете в банке вплоть до ввода жилого комплекса в эксплуатацию. Такой вариант максимально надежен для покупателя: банк выступает гарантом сохранности средств. Отмечу, что «Талан» одним из первых в России запустил пилотный проект по работе с эскроу-счетами. Мы зарегистрировал первые сделки по новой модели еще в августе 2018 года в пермском ЖК «Счастье», а затем перевели на эскроу проект «Притяжение» в Набережных Челнах. В марте этого года наша компания подписала соглашение со Сбербанком на 57 млрд рублей о финансировании строительства проектов с использованием эскроу-счетов.

- Вам интересны в Хабаровске другие проекты, кроме Батарейного и ГУПРа?

- Да, мы заинтересованы в развитии. Помимо выхода в новые регионы мы готовы развивать рынок недвижимости там, где уже присутствуем. Наш отдел развития рассматривает земельные участки в столицах регионов и других городах с населением не менее 300 тысяч человек. Мы хотим строить современные, качественные и технологичные дома, которые украсят Хабаровск и будут радовать его жителей.

С днем рождения, Хабаровск!

Валентина, общественный деятель: «Хабаровск - красивый город, я люблю здесь каждый дом. У нас очень много зелени, цветов - сама природа дышит и вдохновляет».

Игорь, музыкант: «Наш город меняется: здесь заменяют светофоры, там кладут асфальт. А главное — это люди”.

Александр, житель Центрального района: «Для меня один из поводов не уезжать из Хабаровска — любовь к дальневосточной природе».

Компания «Талан» занимается изучением Хабаровска почти год. В ходе исследований хабаровчан спрашивали, почему они не хотят уезжать из города. Ответы были созвучны: Хабаровск - чистый и зеленый город. «Талан» поздравляет Хабаровск с днем города и желает его жителям благополучия и процветания! Пусть любимый город дарит хабаровчанам новые эмоции и впечатления, а «Талан» постарается приумноужить его красоту.