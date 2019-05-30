2019-05-30T07:36:18+03:00
Общество

Что не сгорит, то утонет: в Еврейской автономной области реки вышли из берегов

В городе Облучье объявлен режим ЧС - вода размывает автомобильный мост и подбирается к железной дороге.
Василий ЗАДУНАЕВ
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Что не сгорит, то утонет: в Еврейской автономной области реки вышли из береговЧто не сгорит, то утонет: в Еврейской автономной области реки вышли из береговФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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Не успели в Еврейской автономии утихнуть лесные пожары, появилась новая напасть - обильные дожди, с одной стороны, потушившие огонь, с другой - заставившие местные реки выйти из берегов. Особенно сложная ситуация в Облученском городском поселении. Как сообщают местные жители, из-за ливней река Хинган и ручей Красавчик переполнились водой и сейчас подмывают местные автомобильные и пешеходные мосты - три инженерных сооружения.

- На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Облученского городского поселения было принято решение о введении на территории поселения режима чрезвычайной ситуации, движение по мостам перекрыто. Вместе с тем, в городе имеются не пострадавшие капитальные сооружения, по которым можно переправиться на другую сторону реки. Все службы экстренного реагирования находятся в состоянии повышенной готовности, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО. - Оценка ущерба и решение по ремонту мостов будет принято администрацией после стабилизации обстановки и проведения обследования.

По данным гидрологов, рост уровней воды в реках будет продолжаться еще как минимум двое суток, и может достичь отметки «опасное явление». Специалисты каждые два часа проводят мониторинг ситуации на водных объектах.

- Сейчас проводится прогнозирование дальнейшего развития паводкоопасной обстановки, определены наиболее уязвимые районы, в которые направлены оперативные группы. Приведены в готовность силы и средства с автомобильной техникой повышенной проходимости. Кроме того, проходит информирование населения об обстановке и мероприятиях, проводимых органами управления, - отметил Валентин Гарин, заместитель начальника ГУ МЧС России по ЕАО по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Также очевидцы сообщают о том, что вода из реки в районе станции Известковая подошла практически к железнодорожным путям, а в Биробиджанском районе подтопила дороги и несколько приусадебных участков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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